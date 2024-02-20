海地前第1夫人殺老公「想自己當總統」刺殺前官邸拿走私人物品

海地前總統摩依士。（美聯社）

海地總統摩依士 (Jovenel Moïse)2021年7月遇刺身亡，消息傳出震驚全球，海地司法系統耗時兩年半、歷經五位法官主導調查，19日公布起訴書指出，在刺殺行動中身受重傷的前第一夫人瑪婷·摩依士(Martine Moïse)及總理約瑟夫(Claude Joseph)都與謀殺案有關，前第一夫人甚至意圖取代摩依士擔任總統，在刺殺行動前曾先取走私人物品。

法官沃塔瑞(Walther Wesser Voltaire)是接手摩依士刺殺案的第五名治安法官，也是對於調查工作投入最長時間的法官；根據「邁阿密前鋒報」(Miami Herald)取得起訴書，沃塔瑞發布長達122頁的命令給檢察官，檢方將負責通知被告已遭起訴。下一個步驟則是由審判長裁定開審日期。

2021年7月7日凌晨1時左右，摩依士在住所內遭槍擊 死亡，妻子瑪婷身受重傷，後來被送往美國治療。

起訴書指出，摩依士是遭到哥倫比亞人與海地警察聯合組成的刺殺小組殺害，同行還有兩名男子假扮美國探員。暗殺事件發生前兩天，瑪婷進入海地總統府，花了大約五小時拿走她的私人物品。

摩依士遇刺兩天後，瑪婷對海地總統府秘書長說，她認為丈夫生前雖然擔任總統，卻「沒有為我們做任何事」，她希望在當時總理約瑟夫協助下繼承總統遺缺。

沃塔瑞指出，總統府秘書長的證詞證明前第一夫人就是摩依士刺殺行動的共謀。瑪婷與另外49人均遭到密謀暗殺罪名起訴。

起訴書中指出，瑪婷在丈夫遇刺之後兩度拒絕前往法院答覆法官對於案情的詢問，她對於案殺事件的說詞則出現多處矛盾，狀況嚴重到使得她的證詞變得無法採信。2021年10月6日，瑪婷針對丈夫遇刺提出民事告訴，結果遭到沃塔瑞駁回。

摩依士在住所遭到槍殺時，現場還有總理約瑟夫與前任國家警察總監查爾斯(Léon Charles)。如今約瑟夫及查爾斯都遭到起訴。沃塔瑞說，摩依士遇刺之前，有十名前任政府官員及摩依士盟友積極參與密謀行動，其中便包括約瑟夫與查爾斯。

在沒有彈道比對報告的情況下，沃塔瑞只能憑藉目擊者證詞與被告口供設法拼湊案發真相。

沃塔瑞與海地首都太子港(Port-au-Prince)檢察官吉勞姆(Edler Guillaume)都指出，證詞充滿各種前後不一的情形，但透過證據分析，終於有辦法釐清各個被告在事件當中的參與程度，以及每個人在暗殺行動中扮演的角色。

具有高度政治野心的海地裔美國籍牧師沙農(Christian Emmanuel Sanon)是遭到沃塔瑞起訴的被告之一，罪名為密謀政變、企圖掌理海地，導致摩依士遇害。包括沙農在內有11人在邁阿密也因為摩依士遇刺案面臨起訴，沃塔瑞基於「一案不二審」(double jeopardy)原則，並未對其中十人提出犯罪起訴。