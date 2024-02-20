我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

婦人被指未履行陪審員義務須轉帳罰款 自首才知是騙局

現實版「寶總」 歐陽少均跟隨星兒歐陽萬成闖蕩好萊塢

「成就感變低」共和黨眾議員辭職潮 1周3委員會主席出走

記者顏伶如、編譯潘勛／綜合報導
三位具影響力的眾院委員會主席相繼宣布辭職，左起依序為眾院中國共產黨問題委員會主席蓋拉格、眾院國土安全委員會主席格林以及眾院能源與商業委員會主席凱西‧羅傑斯。（美聯社）
三位具影響力的眾院委員會主席相繼宣布辭職，左起依序為眾院中國共產黨問題委員會主席蓋拉格、眾院國土安全委員會主席格林以及眾院能源與商業委員會主席凱西‧羅傑斯。（美聯社）

位居黨團幹部的知名聯邦眾議員近來紛紛宣布退休，除了擔任掌握龐大影響力的委員會主席，還有備受看好的明日之星；美聯社報導，單在一周之內，就有三名共和黨籍委員會主席宣布本任期結束不再尋求連任，讓外界質疑是否目前籠罩眾院的一團紊亂，逼迫一些共和黨高層人士不得不離開。

這三位共和黨聯邦眾議員是凱西‧羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers，華盛頓州)、蓋拉格(Mike Gallagher，威斯康辛州)與格林(Mark Green，田納西州)。

有線電視新聞網(CNN)19日報導，幾項重大議題與黨內高層意見相左的科羅拉多州聯邦眾議員巴克(Ken Buck)也列名退休潮名單；他說，萌生辭意的同僚進入國會是為了辦正事，「可是我們現在並不是在辦正事」。

屬於共和黨中間派的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)接受CNN訪問時說，當自己的黨團出現分裂的時候，身為國會議員成就感就會降低，「如果自己團隊裡有人在背後捅刀，成就感就更低了」。

CNN報導，共和黨在第118屆國會出現嚴重失能與內部分歧，如今共有23名共和黨眾議員決定不再尋求連任或提早卸下職務，其中不乏黨團幹部成員。這波辭職潮包括五名掌握龐大影響力的委員會主席，辭職理由除了個人因素，還有另謀高就；辭職潮人數以及宣布離開國會的時間點都讓外界感到好奇。

羅傑斯是能源和商業委員會(Energy and Commerce Committee)主席，本月稍早宣布退休；該委員會是許多眾議員爭相加入的熱門小組，但這波辭職潮包括了八名共和黨籍委員會成員。

中國共產黨問題特設委員會(Select Committee on the Chinese Communist Party)主席蓋拉格年僅39歲，政治前途頗被看好，但由於在國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)彈劾案時投下反對票遭到黨內抨擊。

國土安全委員會主席格林任此職才第二年，他上周宣布不連任，距帶頭彈劾梅奧卡斯僅過一天。

格林算最接近承認過去14個月的眾院紊亂，促使他決定不尋求連任；他表示，當前工作及生產力的比率低落，與自己不想再幹有些關係；共和黨必須增加在眾院的多數席次才能做事有成，因此他打算去做些別的事。

極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席、維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)大砲風格被認為是黨內紛爭的部分原因，但報導指出，古德並不惋惜同僚離開。

他說，國會的民調滿意度才約20%，「應該再有更多人退休才是」。

共和黨 眾議員 眾院

上一則

共和黨5大派系撕裂 眾院議長強生未能弭平裂痕

下一則

海地前第1夫人殺老公「想自己當總統」刺殺前官邸拿走私人物品

延伸閱讀

共和黨眾議員辭職潮 5名具影響力的委員會主席出走

共和黨眾議員辭職潮 5名具影響力的委員會主席出走
美中角力擴至生技領域…議員憂不敵中國 籲採取行動

美中角力擴至生技領域…議員憂不敵中國 籲採取行動
NBA／勇士得到詹皇要送出庫明加？格林：我告訴老闆不要

NBA／勇士得到詹皇要送出庫明加？格林：我告訴老闆不要
NBA／再睡5分鐘？勇士格林被打到躺在地上 但比賽持續進行

NBA／再睡5分鐘？勇士格林被打到躺在地上 但比賽持續進行

熱門新聞

德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47

超人氣

更多 >
「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住

「步步驚心」女星洛杉磯住家被偷空 崩潰：不適合人居住
膽固醇太高 專家不碰5食物

膽固醇太高 專家不碰5食物
權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟

權威消費刊物稱電動車不可靠 這3款最糟
歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘

歌唱一半遇中國海警登艦 台領隊還原驚魂30分鐘
德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期

德國天鵝堡姦殺華女 密州男承認指控 最高可判無期