「成就感變低」共和黨眾議員辭職潮 1周3委員會主席出走

三位具影響力的眾院委員會主席相繼宣布辭職，左起依序為眾院中國共產黨問題委員會主席蓋拉格、眾院國土安全委員會主席格林以及眾院能源與商業委員會主席凱西‧羅傑斯。（美聯社）

位居黨團幹部的知名聯邦眾議員 近來紛紛宣布退休，除了擔任掌握龐大影響力的委員會主席，還有備受看好的明日之星；美聯社報導，單在一周之內，就有三名共和黨 籍委員會主席宣布本任期結束不再尋求連任，讓外界質疑是否目前籠罩眾院 的一團紊亂，逼迫一些共和黨高層人士不得不離開。

這三位共和黨聯邦眾議員是凱西‧羅傑斯(Cathy McMorris Rodgers，華盛頓州)、蓋拉格(Mike Gallagher，威斯康辛州)與格林(Mark Green，田納西州)。

有線電視新聞網(CNN)19日報導，幾項重大議題與黨內高層意見相左的科羅拉多州聯邦眾議員巴克(Ken Buck)也列名退休潮名單；他說，萌生辭意的同僚進入國會是為了辦正事，「可是我們現在並不是在辦正事」。

屬於共和黨中間派的內布拉斯加州聯邦眾議員貝肯(Don Bacon)接受CNN訪問時說，當自己的黨團出現分裂的時候，身為國會議員成就感就會降低，「如果自己團隊裡有人在背後捅刀，成就感就更低了」。

CNN報導，共和黨在第118屆國會出現嚴重失能與內部分歧，如今共有23名共和黨眾議員決定不再尋求連任或提早卸下職務，其中不乏黨團幹部成員。這波辭職潮包括五名掌握龐大影響力的委員會主席，辭職理由除了個人因素，還有另謀高就；辭職潮人數以及宣布離開國會的時間點都讓外界感到好奇。

羅傑斯是能源和商業委員會(Energy and Commerce Committee)主席，本月稍早宣布退休；該委員會是許多眾議員爭相加入的熱門小組，但這波辭職潮包括了八名共和黨籍委員會成員。

中國共產黨問題特設委員會(Select Committee on the Chinese Communist Party)主席蓋拉格年僅39歲，政治前途頗被看好，但由於在國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)彈劾案時投下反對票遭到黨內抨擊。

國土安全委員會主席格林任此職才第二年，他上周宣布不連任，距帶頭彈劾梅奧卡斯僅過一天。

格林算最接近承認過去14個月的眾院紊亂，促使他決定不尋求連任；他表示，當前工作及生產力的比率低落，與自己不想再幹有些關係；共和黨必須增加在眾院的多數席次才能做事有成，因此他打算去做些別的事。

極右派陣線「眾院自由黨團」(House Freedom Caucus)主席、維吉尼亞州聯邦眾議員古德(Bob Good)大砲風格被認為是黨內紛爭的部分原因，但報導指出，古德並不惋惜同僚離開。

他說，國會的民調滿意度才約20%，「應該再有更多人退休才是」。