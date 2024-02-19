慕尼黑會議╱台涉外人士：中欲消除台海國際水域定位

金廈海域的兩岸船隻時有接觸，圖為台灣海巡艦在馬祖海域駛過一艘中國的挖沙船。(路透)

英國外交大臣卡麥隆日前與中國外交部長王毅 於出席慕尼黑安全會議期間進行會晤，卡麥隆原表明希望與中方討論台灣海峽的航行自由問題，但疑似遭中方反彈而作罷。台方涉外人士表示，中國現在就是希望把台灣海峽說成「內海」，希望透過雙邊聲明來創造法律依據，企圖消除台灣海峽的國際水域定位。

卡麥隆13日在英國議會表明，將與中國討論紅海和台灣海峽的航行自由問題，不過該說法引發中方反彈，中國駐英國使館發言人表示，中國對台灣海峽享有主權、主權權利和管轄權。

卡麥隆於16日出席慕尼黑安全會議期間與王毅會晤。據了解，雙方談及紅海情勢、俄羅斯對烏克蘭 的侵略戰爭，以及香港和新疆的人權情況，但最後並未針對台灣海峽的航行自由一事交換意見。有學者認為，英國的外交政策仍相對務實，不願誤觸中國地雷。

不過，台方涉外人士表示，中方現在的意圖就是希望把台灣海峽說成是屬於他們的內海，而非國際水域。

該人士表示，儘管中方明確知道，無論是聯合國大會第2758號決議，還是從國際法的角度來看，中國在法律上並無依據將台灣海峽納為己管，但他們還是不斷透過雙邊聲明，或是單方面發出聲明，以此創造莫須有的國際共識或慣例，來建立其法律依據的基礎；但中國的做法也引發國際間的反應，包括美國、英國、加拿大 等國家，都不斷在強調自由航行的重要性。

中國駐加拿大大使叢培武日前警告，如果加國軍艦再度出現在台海，中方將無法與加國重啟軍事對話。台北駐加拿大代表曾厚仁反駁，台灣海峽是國際海域，不是中國內海。他向媒體表示，不管是從國際海洋法角度，或是實際運用台灣海峽航行的國家，都不會認同台海屬於中國的說法，那裡就是公海。