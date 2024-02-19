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金廈海域爭端╱未到520 兩岸持續角力 降溫難度高

記者賴錦宏、羅印冲
金門海巡隊日前查緝一艘越界的中國籍漁船，對方在逃逸過程中翻覆釀成兩死。(圖／金門海巡隊提供)
金門海巡隊日前查緝一艘越界的中國籍漁船，對方在逃逸過程中翻覆釀成兩死。(圖／金門海巡隊提供)

大年初五一起海域執法案件竟延燒升級為兩岸政治事件，衝擊原已脆弱的兩岸關係。繼中國國台辦稱金廈海域不存在「禁限制水域」後，隔天中國海警局就宣布加強海上執法力量，在金廈海域開展常態化執法巡查行動，這是兩岸近期在M503航線取消偏置、台方喊停赴中國旅行團後再次交手。兩岸關係還沒到520重新盤整的關鍵節點，雙方角力持續升高，加上無溝通管道，「降溫」難度高，台海局勢恐不樂觀。

事件發生後，有論者稱中方定調此事「嚴重傷害兩岸同胞感情」，並未上升至兩岸關係層面，加上台北官方發言也趨於低調克制，顯示兩岸當局有共同為此事件「降溫」的默契，不希望過度衝擊兩岸關係。

然而這起事件畢竟造成兩人死亡，事後又有綠營民代以「作賊喊捉賊」、「土匪」等激烈言詞攻擊中方，中國雖有意壓制沸騰的網民怒火，但在輿論激化下，不可能僅停留在文字聲明譴責；中國海警局出手巡查，除回應和安撫內部，也是向民進黨展示，在兩岸沒有互信和政治基礎下，包括海峽中線、禁限制海域或航路偏置等「善意」措施都可能「校正歸零」。

一艘中國海警船(上)在釣魚台海域緊隨日本海警船。(路透)
一艘中國海警船(上)在釣魚台海域緊隨日本海警船。(路透)

中方不再承認禁限制水域，並加強海警巡查，做法其實有跡可循。2012年9月，日本操作釣魚台「國有化」後，中國海警船三天兩頭就到釣魚台海域露臉，令日本海上保安廳疲於奔命應對。在菲律賓強化對擱淺在仁愛礁軍艦加固和補給後，中國海警也增強巡航南海的力度和頻率。

菲律賓海岸防衛隊提供的照片顯示，中國海警船(右)去年12月在黃岩島附近海域對菲海...
菲律賓海岸防衛隊提供的照片顯示，中國海警船(右)去年12月在黃岩島附近海域對菲海警船發射水砲。(美聯社)

這次中國對金廈海域的做法，與美國聯邦眾院前議長裴洛西訪台後，中國單方面宣告沒有海峽中線如出一轍。北京藉口「保護漁民」，實施直接管轄之實，金門海域有可能成為繼釣魚台、仁愛礁之後，第三個因中國大型海警船常態出沒而升高緊張的區域。

長期以來，金門漁民苦於中方「萬船齊發」越界捕撈，讓台方海巡苦於因應，但過去還存在禁限制水域，中國漁船不至於太囂張，如今中國官方直接否認存在禁限制海域，未來中國漁船越界捕撈恐更加肆無忌憚。

此外，中國海警船是全球最大的海警部隊，總噸位數超過美國海岸防衛隊，擁有新式武器，倘若兩岸長期海上武力對峙，台海巡署將面臨空前壓力。

兩岸關係從蔡英文上台後急速冷凍，至上月台灣大選後，對抗持續上升，鑒於中共對台北總統當選人賴清德的定性批判，或許根本不用等520演說，中共對金廈海域的出手已顯示北京有新部署。從中國兩次官方回應看，不可能僅由國台辦層級拍板，包括隸屬於中共軍方(武警部隊)的海警局必將全力執行，金廈海域籠罩危機風暴，台方須謹慎因應。

釣魚台 中共 日本

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