我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

中國海警宣布常態化巡查金廈海域 兩岸爭端升溫

記者謝守真、李成蔭／台北報導
因快艇翻覆造成中國漁民兩死，中國海警局18日宣布，福建海警局將在廈金海域開展常態化執法巡查。圖為福建海警艦艇在海上進行編隊航行演練。(新華社)
因快艇翻覆造成中國漁民兩死，中國海警局18日宣布，福建海警局將在廈金海域開展常態化執法巡查。圖為福建海警艦艇在海上進行編隊航行演練。(新華社)

中國海警局18日宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護漁民生命財產安全。

2漁民死亡引發爭端

本月14日中國一艘快艇進入金門的禁止、限制水域，該艇在台灣海巡署追緝過程中翻覆，造成兩名大陸漁民死亡。

國台辦前天表示，「兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂禁止、限制水域」；中國海警局發言人甘羽18日表示，海警局將在廈金海域開展常態化執法巡查行動。

可能挑戰台方水域線

中國海警局表示要在廈金海域執法，代表有可能挑戰台方畫設的禁止、限制水域線。中華民國總統府18日未回應本案，行政院則表示以陸委會發言為主。

中國海警 爭議海域動作頻頻 製表／聯合報系
中國海警 爭議海域動作頻頻 製表／聯合報系

台陸委會：持續嚴正執法

陸委會18日指出，中共長期縱容「三無」船舶違法濫捕，台方仍將持續嚴正穩健執法，國台辦無端指控，無視各方積極調查肇因與善後處理的努力，陸委會深表遺憾。

陸委會表示，依照台灣頒行的兩岸人民關係條例規定，中國船舶未經許可，不得進入台灣限制及禁止水域。台主管機關為維護漁民權益，依法驅離或扣留越界船舶，以前如此、現在如此，未來也將繼續執法。

金門縣府盼兩岸討論

中國海警局宣布要在廈金海域展開常態化執法，兩岸緊張態勢有升溫的跡象。金門縣府18日表示，盼兩岸以漁民生計為前提共商討論，營造更好的發展環境。金門縣前副縣長吳成典指出，此類案件過去常有，最重要是兩岸要有善意，別讓單純越界捕魚事件泛政治化。

金門縣政府指出，水域秩序有賴兩岸當局共商討論，至於是否會主動與中方接觸與溝通，縣府低調不願多談，僅說「暫無回應」。地方人士認為，縣府不想捲入兩岸政治紛爭，怕引火上身。

吳成典表示，金門縣政府、紅十字會、漁會都有相關機制，就如這次事件，死者家屬到場後，可調查、釐清責任歸屬，再看是否做賠償；兩岸引用法律不一樣，最重要還是要透過善意協商，若有錯誤就要賠償。

海委會主委管碧玲表示，由今年金門海域通報中方船越界24案可知，禁止、限制水域存在是事實，「如果金門鄉親認為沒有禁限制水域，怎麼會報案？」不管兩岸軍事與政治如何緊張，海巡署在海上執法和中國的相關執法單位立場相同，海上任何一方人民有需要的時候，雙方都充滿人道精神，願意奮勇相救。

中華民國 快艇 中共

上一則

美科技業掀愛國熱潮 投身國防工業 充實軍火庫

延伸閱讀

中船員金門海域死亡 星學者：北京反應溫和或默認違法

中船員金門海域死亡 星學者：北京反應溫和或默認違法
學者：中國將以更多元方式擾台 模糊中華民國存在事實

學者：中國將以更多元方式擾台 模糊中華民國存在事實
國台辦宣稱金門無禁限制水域 綠委嗆土匪行徑蠻不講理

國台辦宣稱金門無禁限制水域 綠委嗆土匪行徑蠻不講理
大陸國台辦：金廈不存在禁止、限制水域

大陸國台辦：金廈不存在禁止、限制水域

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47

超人氣

更多 >
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元
明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救