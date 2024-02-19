金廈海域爭端╱中方硬中帶軟？兩岸謹慎拆彈

本月14日中國一艘快艇進入金門禁止、限制水域，該艇在追緝過程中翻覆，造成兩名漁民死亡。（圖／金門海巡署提供）

中國快艇 越界事件延燒多日，一度登上微博要聞熱搜榜首，有網友留言要求中國官方拿出實際行動，甚至激動喊「血債血還」，中共 當局面對沸騰怒火，不得不展現強硬態度回應國內輿論，其實中國官方在社群上對此事還是有限流，避免野火燎原失控，算是「硬中帶軟」策略。兩岸陷入草木皆兵僵局，問題癥結就在於缺乏互信。

中回應沸騰輿論 社群仍限流

一向敢言的國民黨立委陳玉珍對此事發言也顯得謹慎，她試圖扮演溝通橋梁，避免加深仇恨，陳玉珍不諱言，「一向屬於鴿派的國台辦態度都硬起來了」，可以嗅出中共當局對此事的重視、憤怒，不會輕輕放下。

面對國內沸騰輿論，中共當局很難不展現立場與底氣，緊繃情勢至此，若不謹慎拆彈，對立加劇，兩岸關係惡化，恐為日後埋下更多衝突的導火線。

失去互信 爭端也可能擴大

中國國台辦發言人朱鳳蓮近日聲明表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說，還喊話台方應盡快放船放人，否則一切後果由台方承擔。國台辦撂重話，傳遞出可能與台灣周旋到底的態度，陳玉珍認為，雙方在廈金海域上有一些執法默契，說穿了關係對了一切相安無事，一旦失去互信或理解，小爭端也可能擴大，苦果皆由百姓承受。

兩岸關係每況愈下，台海成了全球緊張的衝突熱區之一，總統當選人賴清德 選前曾強調，會延續蔡英文總統路線，維持台海和平穩定是他的重要使命，言猶在耳，民進黨政府處理此事必須多些善意與同理，盡快透過公正的司法調查還原真相，死者為大，別吝於給予人道撫慰，也要給予生還者應有照顧，才能化解歧見，讓此事盡快落幕。