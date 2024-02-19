我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民故事／南加華人翻譯 種參自學有成

歷任總統PK 拜登拿第14名勝過雷根 川普意外墊底

金廈海域爭端╱中方硬中帶軟？兩岸謹慎拆彈

記者王慧瑛、李成蔭
本月14日中國一艘快艇進入金門禁止、限制水域，該艇在追緝過程中翻覆，造成兩名漁民死亡。（圖／金門海巡署提供）
本月14日中國一艘快艇進入金門禁止、限制水域，該艇在追緝過程中翻覆，造成兩名漁民死亡。（圖／金門海巡署提供）

中國快艇越界事件延燒多日，一度登上微博要聞熱搜榜首，有網友留言要求中國官方拿出實際行動，甚至激動喊「血債血還」，中共當局面對沸騰怒火，不得不展現強硬態度回應國內輿論，其實中國官方在社群上對此事還是有限流，避免野火燎原失控，算是「硬中帶軟」策略。兩岸陷入草木皆兵僵局，問題癥結就在於缺乏互信。

中回應沸騰輿論 社群仍限流

一向敢言的國民黨立委陳玉珍對此事發言也顯得謹慎，她試圖扮演溝通橋梁，避免加深仇恨，陳玉珍不諱言，「一向屬於鴿派的國台辦態度都硬起來了」，可以嗅出中共當局對此事的重視、憤怒，不會輕輕放下。

面對國內沸騰輿論，中共當局很難不展現立場與底氣，緊繃情勢至此，若不謹慎拆彈，對立加劇，兩岸關係惡化，恐為日後埋下更多衝突的導火線。

失去互信 爭端也可能擴大

中國國台辦發言人朱鳳蓮近日聲明表示，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說，還喊話台方應盡快放船放人，否則一切後果由台方承擔。國台辦撂重話，傳遞出可能與台灣周旋到底的態度，陳玉珍認為，雙方在廈金海域上有一些執法默契，說穿了關係對了一切相安無事，一旦失去互信或理解，小爭端也可能擴大，苦果皆由百姓承受。

兩岸關係每況愈下，台海成了全球緊張的衝突熱區之一，總統當選人賴清德選前曾強調，會延續蔡英文總統路線，維持台海和平穩定是他的重要使命，言猶在耳，民進黨政府處理此事必須多些善意與同理，盡快透過公正的司法調查還原真相，死者為大，別吝於給予人道撫慰，也要給予生還者應有照顧，才能化解歧見，讓此事盡快落幕。

中共 快艇 賴清德

上一則

慕尼黑會議╱中媒透露：布王會 是美方建議舉行

下一則

金廈海域爭端╱未到520 兩岸持續角力 降溫難度高

延伸閱讀

王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論

王毅：台海是內政 與紅海無法相提並論
國台辦宣稱金門無禁限制水域 綠委嗆土匪行徑蠻不講理

國台辦宣稱金門無禁限制水域 綠委嗆土匪行徑蠻不講理
大陸國台辦：金廈不存在禁止、限制水域

大陸國台辦：金廈不存在禁止、限制水域
金門再成兩岸衝突最前線？中國在廈金海域接連出招

金門再成兩岸衝突最前線？中國在廈金海域接連出招

熱門新聞

美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
德州今年1月起率先禁止在大學內推行多元化，要求不能以種族、性別、膚色等因素影響招生和雇用。圖為奧斯汀德州大學學生在已被移去名稱的「多元文化中心」內學習。(美聯社)

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

2024-02-18 08:17
俄羅斯總統普亭14日受訪首度針對2024年美國總統大選表態，稱拜登連任對俄國更有利，駁斥外界擔憂拜登高齡影響判斷力的看法。(取自X)

「他」連任對俄有利 普亭首次對美國大選表態

2024-02-14 21:14
輝達近期市值狂飆，在全美是「坐三望二」的市值第三大企業。（路透）

Nvidia多少差距才能當全球市值一哥？前十大排行一次看

2024-02-14 23:59
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47

超人氣

更多 >
尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑
「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美

「第一美胸」宣布訂婚 將嫁星2代 網友稱婆婆更美
德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進

德州率先禁止大學多元化招生 19個共和黨主政州將跟進
駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元

駭客新手法 紐約法拉盛老人遭騙6000元
明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救

明尼蘇達州家暴案釀槍戰 3警消中彈殉職、嫌犯身亡、7童獲救