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無證移民持續湧入 伊利諾州再砸2.5億安置

編譯盧炯燊／綜合17日電
德州將入境的無證移民轉送到芝加哥及附近地區，伊利諾州已支出近10億元。圖為無證移民住在芝加哥警局內。(美聯社)
德州將入境的無證移民轉送到芝加哥及附近地區，伊利諾州已支出近10億元。圖為無證移民住在芝加哥警局內。(美聯社)

過去18個月，超過3萬5000名無證移民由德州運送到芝加哥及周邊市郊地區，為此伊利諾州及庫克郡(Cook County)宣布額外撥款2億5200萬元，為今年抵達芝加哥的無證移民提供住房、食物和其他服務。

其中伊州州長普立茲克(J.B. Pritzker)承諾提供約1億8200萬元，這是2025財政年度預算提案的一部分。庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)則承諾提供7000萬元，確保這些無證移民能夠獲得全方位照顧。

普立茲克在聲明聲稱有迫切需要支持這些移民，在國會繼續拒絕採取行動後，就要由州、郡及市採取措施來確保他們的安全，同時感謝普瑞科溫可的合作。

德州共和黨黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)堅稱，民主黨執政的城市及州府，應該對邊境危機承擔更多責任，從2022年12月起，用巴士將湧入的無證移民運送到芝加哥、丹佛等市。

自行動以來，伊州為應對無證移民已支出4億7800萬元，去年11月承諾提供1億6000萬元歡迎及庇護他們，現在又額外撥款2億5200萬元，總數合計已接近10億元。

過去18個月以來，已有3萬5000名無證移民給運送到芝加哥及其郊區。儘管有大量無證移民湧入，但住在庇護所的移民人數有所下降，降至數月來的最低點。

截至13日，在庇護所的人數已降1萬3000人以下，較1月中旬的高峰有所減少，當時接近1萬5000人。

根據州、郡及市的團隊估計，除了先前承諾的資金外，今年需要約3億2100萬元來維持服務。在宣布額外撥款2億5200萬元後，餘下約7000萬元缺口將由芝加哥市負責。

市長強森(Brandon Johnson)對此沒有表態，只表示還有許多問題需要解決，又批評普立茲克去年承諾提供6500萬元作為臨時居所資金，但從未兌現。

移民 芝加哥 庇護

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