防堵偷渡客 德州邊境建大型軍營 部署更多國民兵

德州州長艾伯特宣布興建大型軍事營區，防堵偷渡客入境。圖為德州國民兵在伊戈帕斯簇擁著艾伯特(坐輪椅者)。(美聯社)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)16日宣布，在美墨邊境城市伊戈帕斯(Eagle Pass)建立大型軍事營區，以便部署更多國民兵，祭出更嚴厲的措施防堵偷渡客 入境。

艾伯特在記者會上信誓旦旦表示：「我們要執行規模龐大的任務，需要徹底維持並擴大我們的防衛能力，因此建立這座大型營區至關重要。」

路透(Reuters)報導，「老鷹行動前線基地」(Forward Operating Base Eagle)位於伊戈帕斯市「薛爾比公園」(Shelby Park)以南6哩格蘭德河(Rio Grande)沿岸，占地約80英畝，駐有1800名國民兵，並可擴編至2300人。

艾伯特表示，營區處於「一個非常具有戰略意義的地區並集結一支龐大軍隊」，「可提高國民兵對於入境點的應變速度與靈活度」。

德州官員指稱，該營區設有容納700人的餐飲設施、電影院、健身房以及醫療設備，並計畫未來在「薛爾比公園」北、南部增設更多屏障。

自拜登 總統2021年上任後，以人道主義為考量，採取溫和的移民法規，導致無證移民人數屢創新高，共和黨人紛紛把矛頭指向拜登，認為拜登應該為大批非法移民 造成的邊境安全危機負起責任，甚至建議拜登應盡速恢復前總統川普任內，對非法移民採取的限制性措施。

積極尋求2024大選連任的拜登則堅持為政策辯護，認為現行聯邦法規可以創造更人道、更有序的移民制度，但國會共和黨人出於政治因素拒絕為邊境安全提供聯邦經費。

德州州長艾伯特宣布興建大型軍事營區，防堵偷渡客入境。圖為德州國民兵在美墨國界的格蘭德河上巡邏。(美聯社)

由於德州已經湧入數百萬無證移民，眼看邊境危機日益惡化，州長艾伯特動員數千名國民兵，並以貨櫃和帶刺鐵絲網在伊戈帕斯建立臨時圍牆，防堵偷渡客入境。

艾伯特自行採取邊境安全的措施，屢屢和聯邦唱反調，根據報導，德州通過一項新法，允許執法人員可以直接逮捕並驅逐偷渡客，訂於3月5日起生效，視聯邦法律為無物，因此司法部和無證移民權益組織已提起訴訟，要求法院阻擋該法生效。