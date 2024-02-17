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川普涉金融詐欺 民事判賠3.55億 3年禁參與營運

編譯潘勛／綜合16日電
前總統川普和他的集團因浮報房地產價值，被紐約州控告金融詐欺一案，紐約州高等法院16日宣判罰款3億5500萬元。法官也限制川普和兩子參與集團營運。(路透)
前總統川普和他的集團因浮報房地產價值，被紐約州控告金融詐欺一案，紐約州高等法院16日宣判罰款3億5500萬元。法官也限制川普和兩子參與集團營運。(路透)

紐約州法官恩格隆(Arthur Engoron)16日判決，前總統川普在州檢方指控的財富灌水民事案件中敗訴，川普與其集團必須賠償將近3億5500萬元加利息，同時判處川普三年內、其兩個兒子兩年內不得參與集團營運，川普兩個兒子各處罰金400萬元，加計列息總罰金為4億5000萬元；川普已表示將會上訴。

浮報財產為優惠貸款 法官嚴判

紐約時報報導，恩格隆法官的判決，讓紐約州控告川普浮誇財富牟求貸款較好條件一案落幕；判決時沒有陪審團，由法官獨力進行，而恩格隆的判決相當嚴厲，讓川普的商業帝國受到嚴重威脅；同一時間川普還面臨四項刑事起訴，以及尋求再入主白宮。

圖為位於紐約曼哈頓的川普大廈。(美聯社)
圖為位於紐約曼哈頓的川普大廈。(美聯社)

恩格隆禁止川普三年內再於任何紐約州公司出任高階職務，包括他自己的川普集團；法官另對川普兩個兒子頒布兩年禁令，同時各罰400多萬元。川普之子艾瑞克目前是集團事實上的執行長；判決讓川普家族成員能否在短期內經營集團生意受到質疑。

川普與兩子總罰金加利息 達4.5億

原告、紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)表示，法官另判決被告要付可觀利息，所以總罰金達4億5000萬元。有關川普及其家族企業金融詐欺民事案，詹樂霞指川普誇大自己的淨資產以獲得優惠貸款等經濟利益；她認為川普欺騙貸方，破壞紐約商界誠信。

恩格隆法官在判決書中指責川普等被告多年來拒不認錯，「全無悔意到幾近病態」；法官指出，川普並未犯下暴力罪，也認為川普並非辦龐氏騙局的馬多夫(Bernard Madoff)，但「一干被告沒能以自己的方式承認犯錯」。

川普表示將對裁決上訴，但不管怎樣，若不在30天內繳出這筆罰金，就得具保；這次判決不至於讓川普破產，川普大多數財富放在房地產，總市價也遠超過罰金。

川普律師團表示，川普打算向紐約州上訴法院要求，審案期間暫停恩格隆的禁制令，他與兩個兒子得以經營公司。律師哈巴(Alina Habba)表示，恩格隆的判決顯然不公，不公到顯而易見，辯方相信上訴法院會推翻這麼糟糕的判決。

獨立監察人到川普集團觀察 再延3年

但恩格隆法官最深遠裁罰中的一項，即獨立監察人到川普集團擔任法院耳目再延長三年，川普欲拒絕恐無能為力。法官同時加強監察人的權力，可再審看來可疑的交易，觀察有無詐欺。

川普律師團砲轟監察人芭芭拉‧瓊斯(Barbara Jones)，說她的工作已讓川普集團付出250多萬元代價；法官判決延長她對這家未上市公司的監督期，可能讓川普光火；川普瞧她很礙眼，是一侮辱。

圖為川普家族在紐約上州擁有的「七泉莊園」。(美聯社)
圖為川普家族在紐約上州擁有的「七泉莊園」。(美聯社)

紐約州檢察長詹樂霞本尋求更嚴峻的懲罰，要求庭上判決川普永不得再到紐約州經商；2022年興訟時，詹樂霞指責川普虛報淨值，以便由銀行及其他貸款方取得更優惠條件，由根本攻擊到川普身為億萬巨賈的人設。

雖說貸方也因川普賺到錢，但在本案中他們被推定為被害人，詹樂霞認為，若非川普，他們本來可以賺到更多錢。川普在本案中省下利息1億6800萬元。

川普 紐約州 貸款

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