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川普欲主導共和黨 撲滅反對派火苗

編譯潘勛／綜合16日電
前總統川普(左)試圖安插一批「自己人」接管共和黨全國委員會(RNC)，包括讓他的兒媳勞拉·川普(右)擔任共同主席，以主導共和黨的方向。(美聯社)
前總統川普(左)試圖安插一批「自己人」接管共和黨全國委員會(RNC)，包括讓他的兒媳勞拉·川普(右)擔任共同主席，以主導共和黨的方向。(美聯社)

紐約時報16日報導，前總統川普正以驚人的速度，撲滅共和黨舊有建制內，最後幾點獨立自主的火苗，例如他打算在共和黨全國代表大會舉辦之後，讓更親近的身邊人去擔任要職，顯見他的權力繼續擴張，橫掃這個他已重建的「新政黨」。

共和黨全代會長期支持川普，但他仍欲派兒媳婦勞拉·川普(Lara Trump)去擔任共同主席；眾院共和黨人對川普的歸順程度更甚以往，最鮮明可知的便是照理來說，黨內最高公職人員的眾院議長強生，本來支持候選人參與重要的參院選舉，但因川普反對，便趕緊取消自己的背書。強生背書的候選人的競選活動展開不到一周，就緊急踩煞車。

參院原本較不以川普為馬首是瞻，但因為他的反對，一項邊界安全綁援外法案便無法過關，讓參院少數黨領袖麥康諾這位黨內最有實權領袖之一的人，現在變得孱弱不堪。

近幾周，共和黨爭著上演效忠川普戲碼，外界不再懷疑共和黨已歸隊靠攏，只為加強川普的利益，透露出來的訊息，是川普與他的盟友若在11月勝選，就會以川普的個人意志及好惡，取代華府的制衡制度。

對許多共和黨人而言，川普二度掌權，取消制衡不是風險，而是獎賞；唯有共和黨內少數派依然擔心川普的盤算，但他們人數快速減少。

前阿肯色州州長哈欽森(Asa Hutchinson)曾參與共和黨內初選，想挑戰川普，他矢言恢復共和黨的傳統價值。但他表示，目前來到界定共和黨及整個國家的時刻，只要黨高層繼續在川普淫威下萎縮，就會往變成川普黨、不再是共和黨的方向而去。

川普雖面臨91項重罪指控，仍鞏固自己對共和黨的箝制。川普自己長久指控共和黨高層炮製體制而謀求私利，可現在他依樣畫葫蘆；他一度宣稱必須抽乾的「爛泥淖」，現在他看成是有必要保護的濕地。

川普團隊主張，他是在回應支持的民意，而那些民意過去在黨內無人捍衛；共和黨全代會的人事變動，用意在執行單一任務，助川普二度入主白宮。

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