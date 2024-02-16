川普首宗刑事審判 封口費案3/25開審 卸任總統首例

前總統川普(前左)被控涉嫌偽造商業紀錄的「封口費案」，法官裁定3月25日開審。(路透)

前總統川普 遭控2016年總統大選期間付給緋聞 對象「封口費」時偽造商業紀錄而被起訴，雖然辯護律師團使出拖延戰術，但紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)15日裁定3月25日如期開審；這將是川普面臨的四件刑事起訴官司中最先開審的案件，也使得他成為首位因吃官司而站上被告席的卸任總統。

封口費案涉偽造商業紀錄

川普另外三件刑事官司分別為：卸任後從白宮帶走機密文件的「密件門」案及企圖推翻2020年大選結果的聯邦起訴，涉嫌推翻2020年喬治亞州敗選結果而遭富爾頓郡(Fulton County)檢察官起訴；四件刑事起訴案中，「封口費」案被認為對川普殺傷力最小。

美聯社分析，開審日期就在3月5日多州初選同步登場的「超級星期二」(Super Tuesday)之後幾周，屆時川普可能已取得足夠黨代表票數，即將獲提名為共和黨2024年總統候選人。

對於曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室去年以34項重罪起訴，川普透過辯護律師向法院聲請撤銷起訴，但遭默欽駁回。

付錢過程觸犯選舉獻金法

默欽裁定3月25日開審，並宣布展開陪審團遴選程序；審判過程估計歷時六周。檢方指控川普2016年大選期間付13萬元「封口費」給緋聞對象、成人電影女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)以避免婚外情曝光，付錢過程涉偽造商業紀錄，觸犯選舉獻金法。

川普辯護律師白朗奇(Todd Blanche)在庭上請求法官重新考慮開審日期，因為庭訊可能與川普選舉行程衝突。白朗奇說：「川普總統未來兩個月必須花時間在這件官司，不能把時間花在競選總統上，這樣的事情不應該發生在這個國家。」

開庭與選舉行程將撞期，川普表示：「我們將想辦法解決。我白天會在這裡，晚上參加選舉活動。」(路透)

川普抱怨與選舉行程撞期

川普在庭訊結束後離開法庭時對媒體說：「沒辦法到南卡羅來納州或其他州跑選舉，我只能卡在這裡。」對於接下來開庭與選舉行程撞期，川普表示：「我們將想辦法解決。我白天會在這裡，晚上參加選舉活動。」

美聯社報導，某些並不需要親自出庭的庭訊，川普依然現身法院，15日川普也是自願出庭。

喬州 起訴案15日也在亞特蘭大有庭訊，法官將裁定起訴川普的富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)是否在爆發緋聞案與利益衝突爭議後喪失起訴資格。曼哈頓法官先前表示，15日的庭訊同意讓川普從喬州以遠距方式連線。