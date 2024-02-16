我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美最長壽 北加人瑞慶116歲透露長壽秘訣

稱拜登父子獲巨額報酬 FBI線民「作偽證」遭起訴

川普首宗刑事審判 封口費案3/25開審 卸任總統首例

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普(前左)被控涉嫌偽造商業紀錄的「封口費案」，法官裁定3月25日開審。(路透)
前總統川普(前左)被控涉嫌偽造商業紀錄的「封口費案」，法官裁定3月25日開審。(路透)

前總統川普遭控2016年總統大選期間付給緋聞對象「封口費」時偽造商業紀錄而被起訴，雖然辯護律師團使出拖延戰術，但紐約州高等法院法官默欽(Juan Merchan)15日裁定3月25日如期開審；這將是川普面臨的四件刑事起訴官司中最先開審的案件，也使得他成為首位因吃官司而站上被告席的卸任總統。

封口費案涉偽造商業紀錄

川普另外三件刑事官司分別為：卸任後從白宮帶走機密文件的「密件門」案及企圖推翻2020年大選結果的聯邦起訴，涉嫌推翻2020年喬治亞州敗選結果而遭富爾頓郡(Fulton County)檢察官起訴；四件刑事起訴案中，「封口費」案被認為對川普殺傷力最小。

美聯社分析，開審日期就在3月5日多州初選同步登場的「超級星期二」(Super Tuesday)之後幾周，屆時川普可能已取得足夠黨代表票數，即將獲提名為共和黨2024年總統候選人。

對於曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)辦公室去年以34項重罪起訴，川普透過辯護律師向法院聲請撤銷起訴，但遭默欽駁回。

付錢過程觸犯選舉獻金法

默欽裁定3月25日開審，並宣布展開陪審團遴選程序；審判過程估計歷時六周。檢方指控川普2016年大選期間付13萬元「封口費」給緋聞對象、成人電影女星「風暴女」丹尼爾斯(Stormy Daniels)以避免婚外情曝光，付錢過程涉偽造商業紀錄，觸犯選舉獻金法。

川普辯護律師白朗奇(Todd Blanche)在庭上請求法官重新考慮開審日期，因為庭訊可能與川普選舉行程衝突。白朗奇說：「川普總統未來兩個月必須花時間在這件官司，不能把時間花在競選總統上，這樣的事情不應該發生在這個國家。」

開庭與選舉行程將撞期，川普表示：「我們將想辦法解決。我白天會在這裡，晚上參加選舉...
開庭與選舉行程將撞期，川普表示：「我們將想辦法解決。我白天會在這裡，晚上參加選舉活動。」(路透)

川普抱怨與選舉行程撞期

川普在庭訊結束後離開法庭時對媒體說：「沒辦法到南卡羅來納州或其他州跑選舉，我只能卡在這裡。」對於接下來開庭與選舉行程撞期，川普表示：「我們將想辦法解決。我白天會在這裡，晚上參加選舉活動。」

美聯社報導，某些並不需要親自出庭的庭訊，川普依然現身法院，15日川普也是自願出庭。

喬州起訴案15日也在亞特蘭大有庭訊，法官將裁定起訴川普的富爾頓郡(Fulton County)檢察官威利斯(Fani Willis)是否在爆發緋聞案與利益衝突爭議後喪失起訴資格。曼哈頓法官先前表示，15日的庭訊同意讓川普從喬州以遠距方式連線。

川普 緋聞 喬州

上一則

眾院通過「維吾爾政策法」 增設協調員促進文化保育

下一則

巧合？剛公布俄研發反衛星武器 五角大廈將導彈追蹤系統送上低軌

延伸閱讀

特檢報告公布後 拜登支持率34% 川普37% 差距縮小

特檢報告公布後 拜登支持率34% 川普37% 差距縮小
川普2016年「封口費」遭偽造商業紀錄起訴 3月25日開審

川普2016年「封口費」遭偽造商業紀錄起訴 3月25日開審
拜登、川普頻口誤 學者：勿斷然解讀為心智退化

拜登、川普頻口誤 學者：勿斷然解讀為心智退化
若重返白宮 川普重申「不保護軍費未達標北約盟邦」

若重返白宮 川普重申「不保護軍費未達標北約盟邦」

熱門新聞

81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

2024-02-14 01:30
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
NFL超級盃衛冕冠軍堪薩斯城酋長14日於堪薩斯市舉行封王慶祝遊行，不料活動驚傳槍擊事件，造成1人死亡、22人受傷，其中8人有立即生命危險，目前3名嫌犯遭到拘留。(取自X)

堪薩斯超級盃封王遊行槍響 增至1死22傷 至少8人命危

2024-02-14 19:11
一名受傷的女子被送上救護車。（美聯社）

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

2024-02-14 15:47
NASA的「凌日系外行星巡天衛星」發現距離地球137光年外，有顆恆星TOI-715，而環繞它的行星很可能是適合人類居住的地帶。(美聯社)

距離地球137光年 發現「超級地球」 人類可能宜居的行星

2024-02-08 15:26

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬

遠距上班不需大學文憑 這工作年薪可達20萬
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機