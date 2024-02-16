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拜登想選連任 近半選民認為民主黨將因健康問題換掉他

編譯莊瑞萌／綜合15日電
最新民調指有近半數選民相信，民主黨會因拜登總統年邁而換下他，由其他候選人代表民主黨參選總統。圖為拜登2月8日在白宮舉行記者會。(路透)
最新民調指有近半數選民相信，民主黨會因拜登總統年邁而換下他，由其他候選人代表民主黨參選總統。圖為拜登2月8日在白宮舉行記者會。(路透)

最新民調顯示，近半選民認為目前高齡81歲的總統拜登，將在今年11月大選前遭民主黨換掉，主要原因是對他的健康問題有疑慮。

孟莫斯大學(Monmouth University)在15日公布的調查結果指出，20％選民認為拜登極有可能被換掉，28％的人認為拜登有可能無緣繼續代表民主黨角逐下一任總統。進一步追蹤發現，選民認為拜登會被換掉的原因是他的「年齡、身體健康或心理功能」因素，而部分傾向支持共和黨的選民則表示，他們相信拜登將遭到黨內排擠。

認為拜登精神與身體狀況足堪總統大任的人占32％，該比率在2020年拜登出馬角逐總統大位時一度來到52％。目前僅有72％的民主黨員認為拜登的精神與身體狀況尚可擔任總統，比率從4年前的91％出現下滑。2020年獨立選民認同此看法的人占48%，如今也僅剩2成。至於共和黨員認為拜登精神與體力皆具的比率，更從14%掉到只剩2%。

這次調查也發現，目前較多美國人對前總統川普的心理與身體狀態相對放心，整體而言，有51％的人認為現年77歲的川普，精神與身體狀況足堪總統大任，在2020年，抱持該看法的人則為45％。若以政黨屬性來看，目前有高達9成的共和黨員對川普的身心狀態有信心，該比率在2020年則為88%，抱持相同看法的獨立選民比率也從2020年的42％，目前已上升到57％。四年前，一成的民主黨員認為川普心理與身體狀態尚可，目前比率則微幅上揚至12％。

至於認為川普最後會遭到共和黨陣前換將的比率則約有三成。目前川普仍與駐聯合國前大使海理(Nikki Haley)爭取共和黨提名，不過他在愛阿華、新罕布夏與內華達州已贏得初選，在接下去的幾州初選也被看好，但這次調查仍發現，一成受訪者認為極有可能與22％的人認為川普還是可能會被換掉，多數人認為是因為川普官司纏身，少數人則不看好他的健康狀況。 

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