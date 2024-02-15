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喜歡拜登勝過川普？普亭：他有經驗、較能夠預測

記者顏伶如／綜合報導
俄羅斯總統普亭14日接受國營電視台記者訪問時說，俄羅斯比較喜歡看到拜登總統連任，因為拜登比前總統川普更有經驗。（美聯社）
俄羅斯總統普亭14日接受國營電視台記者訪問時說，俄羅斯比較喜歡看到拜登總統連任，因為拜登比前總統川普更有經驗。（美聯社）

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)14日接受國營電視台記者訪問時說，俄羅斯比較喜歡看到拜登總統連任，因為拜登比前總統川普更有經驗。

普亭在訪問中表示，不管美國大選由誰勝出，都會與美國元首合作。對於記者詢問從俄羅斯的角度來看，是否有比較青睞的美國總統人選，普亭則明確回答，比較想看到拜登連任成功。

普亭說，拜登較有經驗，比較能夠預測，「他是老式的政治人物」。他接著說：「我們將與任何受到美國人民信任的美國元首合作。」

至於拜登年事已高引發健康揣測，普亭回答說：「我不是醫生，我覺得對此發表評論並不妥當。」

普亭在訪問中說，有關拜登身體狀況的議論，出現在美國選舉緊鑼密鼓展開之際，批評手段越來越尖銳。普亭說，2021年6月與拜登在瑞士見面時，就有關於拜登健康狀況的傳聞出現，但他親眼所見與傳聞正好相反，拜登看起來一切良好。

普亭說：「他被說成沒有能力勝任，但我看到的情形卻非如此。」普亭說，拜登演說時確實有偷看講稿，「但我也會看講稿，這不算什麼。」

不過，普亭指出，拜登政府推出政策確實錯誤。

自從2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯與西方國家之間的關係降至冷戰以來新低。普亭在訪問中說，拜登政府的立場有著嚴重瑕疵而且有錯誤，「這點我曾經告訴拜登總統」。

對於出兵烏克蘭的理由，普亭向來聲稱是為了保護說俄語的民眾，同時避免烏克蘭加入北約(NATO)對俄羅斯形成的安全威脅。

普亭在訪問中說，只後悔沒有早一點對烏克蘭採取行動，「我們原以為是在跟有原則的人打交道」。

川普11日表示，北約成員若沒能拿出2%國內生產毛額(GDP)做為國防經費，他將允許俄羅斯對北約盟國為所欲為。普亭在訪問中被問到對川普說詞有何看法。

普亭回答，美國在北約要扮演何種角色，完全由美國自行決定。他說，川普對於美國與盟友應保持如何關係「有自己的一套想法」。

普亭 拜登 俄羅斯

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