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214：213 共和黨多一票優勢 眾院通過國安部長彈劾

記者丁曙／綜合報導
趙美心在 X平台發帖說明未能參加投票的原因。(趙美心X平台)
趙美心在 X平台發帖說明未能參加投票的原因。(趙美心X平台)

民主黨籍國會議員趙美心因新冠陽性被阻止投票，致使阻擋彈劾案功敗垂成。(本報檔案照...
民主黨籍國會議員趙美心因新冠陽性被阻止投票，致使阻擋彈劾案功敗垂成。(本報檔案照/記者丁曙攝)
國會眾院13日晚間投票彈劾國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)案，共和黨控制的眾院以214：213的一票優勢通過彈劾案，其中加州選出的華裔民主黨議員趙美心(Judy Chu)缺席，她因為COVID-19測試呈陽性，被阻止進入會場投票，少了關鍵一票，導致民主黨護航功敗垂成。

超過五年仍然揮之不去的新冠病毒，阻止了國會眾議員趙美心對彈劾國土安全部長梅奧卡斯的議案投下「反對」票。結果，共和黨以214比213的微弱優勢通過了彈劾案，這也是150年以來首次有現任總統內閣成員被彈劾。如果趙美心參加這次投票，兩黨將以214比214打平，維持現狀，彈劾案通不過。

趙美心在眾院代表南加州聖蓋博谷的部分地區，她隨後在X平台發文透露自己無法參加投票的原因後，批評這次投票是「騙局」。

「不幸的是，我最近的COVID-19檢測結果呈陽性，我正在按照CDC的指導方針進行隔離。」趙美心在X平台發帖說明，「如果今晚我能夠在眾院，我會再次投票反對針對梅奧卡斯的虛假彈劾」。

她並指出，「內閣成員在政策上有分歧並不能解決我們破碎的移民制度。這是眾院共和黨人濫用權力，他們降低了對憲法的誓言，以利用極端主義的『讓美國再次偉大』獲得廉價的政治分數。我希望盡快回到眾院，為美國人民做實際的工作：降低成本，保護國內外自由，並維護我們社區的安全」。

梅奧卡斯的罷免案，預計兩周內交由兩黨勢均力敵的聯邦參院審理，由於民主黨在參院占微弱多數，預計梅奧卡斯最終將不會被罷免。

梅奧卡斯13日為自己辯護說，共和黨對他的指控沒有憲法根據。他在接受媒體訪問時表示，即使遭到眾院彈劾，他也不會辭職。

彈劾 眾院 投票

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