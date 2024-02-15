令人不安的俄國戰力？眾院情報委員會主席：國安有嚴重威脅

眾院情報委員會主席特納14日向全院眾議員通報，「國家正面臨嚴重安全威脅」。(路透)

眾院 情報委員會主席特納(Mike Turner)14日向全院眾議員通報，「國家正面臨嚴重安全威脅」，供全院評估，另敦促拜登總統將「全部資訊」解密公布。消息一出，造成緊張；消息人士透露，威脅關乎俄羅斯打算把核武弄上太空 ，但眾院議長強生緩頰說，沒有必要向民眾發布警報。

白宮 國安全顧問蘇利文早先已排定15日就相關國安事宜向國會參院兩院的主要委員會成員進行簡報。

國安官員預計與國會高層15日舉行會議，對特納搶先公開示警，很不以為然；白宮釋出幾許挫折感。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)表示，特納今天就公開相關情資，讓他有點驚訝；他表示，自己找過特納，特納就向大眾公開；按照先前安排15日去找特納及其他國會議員，今天能奉告的就這麼多。

蘇利文拒絕多談威脅的本質，只表示場合、時機都不適合多談。

有線電視新聞網(CNN)報導，特納及白宮對威脅的內容含糊其辭，但消息人士及官員指出與俄國有關；一名看過情報的消息人士證實，「威脅事實上是極令人關切、不安的」俄國戰力，「我們最近才獲悉」。

特納呼籲拜登將「一切關乎這項威脅的全部資訊」解密。眾院情報委員會把空洞的聲明貼上社媒X，並沒有進一步資訊，雖挑起初步疑慮，但其他國會高層試著安撫公眾的焦慮；強生議長表示，此事有牢靠的人在處理，希望讓全體國人安心，「沒有示警的必要」。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，白宮國家安全顧問及國會兩院高層都試著安撫民眾，沒必要對特納的警告感到恐慌。兩名消息人士指出，情報與俄國打算把核武放到太空有關，倒不是說會有核武由太空墜落到地球，俄方毋寧是想用核武來對付人造衛星。

只是，一名消息人士稱「還是令人很關切，情報很敏感」、「是大事」。

民主黨眾院情報委員會首席議員海姆斯(Jim Himes)表示，這項情報「不值得恐慌」、「至於本事項能不能多所解密，值得討論，但不必公開討論」。

同一時間，參院情報委員會表示，他們「自始一直追蹤」這件事。主席華納(Mark Warner)、副主席魯比歐(Marco Rubio)表示，美國必須小心行事，若公布消息來源及方法，對保護美國行動的選項，影響很大。