季節起落、墨國加大執法…無證客1月逮捕數「砍半」

根據最新統計，今年1月無證客進入美國境內的人數，比上一個月有所減少，可能是因為墨西哥嚴格巡邊有關。圖為亞歷桑納州育瑪的一處破損的邊界牆，無證客陸續進入。(美聯社)

官方數據顯示，自去年12月無證客 穿越美墨邊界被捕創紀錄以來，1月逮捕人數砍半，成為拜登 就任總統以來，紀錄第三低的月份。

美聯社報導，無證客被捕數大幅減少對白宮真是好消息，哪怕證實只是短暫現象也好；畢竟據共和黨選民在早期初選投票出口民調時指出，邊界安全與移民 成為今年總統大選最大問題之一。

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection，CBP)代理局長米勒(Troy Miller)表示，無證客因季節而有起落，再加上盟國加大執法，才致1月數目劇降。墨西哥去年12月下旬展開掃蕩，美國執法單位為此多次讚揚。

邊界巡邏隊1月逮捕總人數為12萬4220，比去年12月的24萬9735減少50%。委內瑞拉人被逮捕由4萬6920人劇減為4422人，幅度減少91%。

無證客人數時起時落，1月的下降可能只是一時。巴拿馬通報說，著名的達連隘口(Darien Gap)有3萬6001名移民迤邐而過，比12月要增加46%。絕大多數穿越巴拿馬叢林的都是前往美國的委內瑞拉人，另外由海地、中國、厄瓜多及哥倫比亞來的人也很多。

米勒表示，沿邊界依然感受到嚴重挑戰，遠超過移民法規體制所能處理。

亞利桑納州土桑(Tucson)再度成為無證客非法穿越最嚴重的區段，逮捕數目達5萬565人，較去年12月減少37%，第二名是聖地牙哥。

邊界巡邏隊的德里歐(Del Rio)段有大名鼎鼎的伊戈帕斯市(Eagle Pass)，德州州長艾伯特(Greg Abbott)的邊防部隊重心擺在當地，1月逮捕人數大跌到1萬6712，跌幅達76%，成為2021年12月以來最少。德州格蘭德河谷(Rio Grande Valley)減少到7340人，減幅60%，為2020年7月以來最少。