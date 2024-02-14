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川普鼓勵「為所欲為」俄國擬在波海三小國邊境倍增兵力

編譯潘勛／綜合13日電
俄羅斯總統普亭去年12月參加新建核潛艦升旗儀式。(美聯社)
俄羅斯總統普亭去年12月參加新建核潛艦升旗儀式。(美聯社)

可能獲共和黨總統提名的前總統川普上周警告北約(NATO)，說未繳足軍費的成員國，他鼓勵俄國「為所欲為」之後，愛沙尼亞對外情報局13日表示，俄國打算在沿波羅的海國家及芬蘭邊境，增加部署一倍的部隊，以備未來十年可能與北約發生衝突。

今日美國報(USA Today)報導，愛沙尼亞對外情報首長羅辛(Kaupo Rosin)在年度報告中評估說，俄國「已選擇走上長期對峙之路」。這分報告是西方官員所提最新警告，指俄國總統普亭仍有胃口打仗，即便入侵烏克蘭近兩年，仍代表對北約東緣難以預測的威脅。但羅辛強調，短期內俄國「極不可能攻擊北約國家」，部分原因在俄軍必須駐紮在烏國境內，另外，若是歐洲建軍足與俄方匹敵，俄方就不敢動。

羅辛表示，愛沙尼亞看出以俄國自身的思維，盤算未來十年有可能與北約發生軍事衝突，所以極可能增兵大約一倍，接下來幾年裝甲運兵車、坦克、火砲系統會增加。

川普上周末放話，北約國家凡是國防開支沒能達成北約官方綱領的國內生產總額2%者，自己鼓勵俄國對他們為所欲為。

川普上周末在南卡羅來納州造勢時表示，他就任美國總統之前，北約已經「爆掉了」、「我說，大家都得付出，而他們(指北約其他盟國)說，假如我們不出錢，你還打算保護我們嗎？我說，肯定不會。他們對這個答案不敢置信」。

羅辛表示，川普的放話「毫無助益」，但俄國可能很執迷，不僅聽其言，肯定還會觀其行。愛沙尼亞最新報告出爐，正值烏克蘭抵抗俄國入侵，但武器已打到捉襟見肘。

路透(Reuters)報導，羅辛指出，如歐洲沒有準備，俄國軍事攻擊的可能性就高得多。

西方官員近幾個月一直對俄國軍事意圖示警，表示普亭若隱若現威脅說，攻擊北約可能化為現實。德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)1月下旬表示，天天聽到克里姆林宮放話威脅。丹麥國防部長波爾森(Troels Lund Poulsen)上周也有類似發言。

普亭近日接受福斯新聞網(Fox News)前主播卡爾森(Tucker Carlson)訪問時表示，只要美國及西方國家不再提供武器給基輔，俄烏戰爭就會結束。外界對此十分質疑，因為普亭長期以來散播假消息而且言行不符。

俄國 北約 普亭

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