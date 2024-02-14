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中國移民洪流 單日捕269人 4個月半已有2萬人被拘

編譯潘勛／綜合13日電
美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)
美墨邊境的中國走線客日益有增無減，去年10月至今已有2萬多中國無證客自墨西哥入境美國。本周一天可逮捕269名中國走線無證客。(美聯社)

福新新聞網(Fox News)報導，聖地牙哥邊界巡邏隊(CBP)面臨難以抵抗的中國移民洪流，本周單日逮捕的中國無證客為269名，還不包括未被查獲者；自去年10月以來，至少已逮捕2萬中國移民；中國移民已成為跨越南方邊境人數增長最快者，且與中國共產黨有關者潛行入境未被查獲，平添敵國對美影響力加大的憂慮。

中國移民太多 需華語翻譯

每日郵報(Daily Mail)13日報導，格蘭德河谷段(Rio Grande Valley)邊巡隊長查維茲(Gloria Chavez)去年6月便向眾院國土安全委員會表示，中國移民大量增加，迫使手下幹員要徵召華語翻譯服務，每名中籍移民要偵訊七小時。

2023會計年度，邊巡隊逮捕的中籍移民達驚人的3萬7000名，2024年按當前趨勢，很容易就超越去年人數。

一名5歲中國男童隨家人偷渡入美國後高興奔跑。(路透)
一名5歲中國男童隨家人偷渡入美國後高興奔跑。(路透)

每日郵報上周報導，查維茲指出，自己手下被中國移民潮壓垮，生怕以目前拙劣的查證措施，可能有中共間諜並未查獲。2024會計年度已逮捕逾2萬名中國移民，而在2021年，這個數字只有342名。

中國移民激增 有國安隱患

眾院國土安全委員會主席格林(Mark Green)表示，中國移民對國家安全造成重大隱憂，邊界幹員們窮於肆應，中國人被釋放進入內地，殊少考量到他們的來源國。

美國邊巡員手持寫有「民主自由」中文的紙牌對著一群剛偷渡入境的中國無證客。(美聯社...
美國邊巡員手持寫有「民主自由」中文的紙牌對著一群剛偷渡入境的中國無證客。(美聯社)

格林指出，雖說個別人等是想掙脫中國的集權制度，但委員會獲知，一些中國人與中國解放軍、中國共產黨有關，而且那只是被查獲的人；中共致力於削弱、滲透美國機構乃至軍事設施，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)已經讓全世界知道，美國邊界不設防，這種狀況真不能放任下去。

中國移民越境爆炸式增加，引發狂熱揣測，為何他們要不辭辛勞，遠從東亞「走線」而來，有些名嘴表示，北京可能把一些間諜潛送入美。

 

但移民專家認為，中共不可能以這種方式送諜報幹員入境，中國國家主席習近平寧可用工作簽證這種更直接的管道，一如過去所示。

中國公民與中國解放軍、中共有關係很是平常，不必然意味他們是來當間諜。

庇護申請遭拒 中國拒接回

只是，驚人的官方數據指出，中國無證客過去三年取得庇護的數目，遠多於其他國家移民，讓人憂心更多人會受到鼓勵，追隨而至。2022年，中國人在成功取得「防衛性」(defensive)庇護申請人口當中占14%。雪上加霜的是中國政府拒絕接回庇護申請見拒的人，經常否認他們真是中國人，美方對此無力因應。

雪城大學國家安全學者瑞貝卡‧葛蘭特(Rebecca Grant)表示，中國移民獲得庇護的比率，就歷史而言很高；目前中國無證客最流行的說詞是經濟出大問題，就算其中九成為真，也應該遵循合法方式前來，所以這種案例她一個也不支持。真讓人憂心的是敵人瞧見南方邊界有龐大漏洞，拜登政府放任所致，中國肯定會加以利用。

移民 庇護 中共

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