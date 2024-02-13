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小羅勃甘迺迪在超級盃花700萬 廣告內容家族也不開心

編譯俞仲慈／綜合12日電
小羅勃甘迺迪購買超級盃時段播放競選廣告，引起熱議。(美聯社)
小羅勃甘迺迪購買超級盃時段播放競選廣告，引起熱議。(美聯社)

以獨立參選人身分投入2024總統大選的小羅勃甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)搶搭超級盃順風車播放競選廣告，推動聲量，不過因擅用前總統甘迺迪(John F. Kennedy)當年競選影音資料，引發家族成員不滿，小羅勃甘迺迪隨後也在社群平台發文道歉。

根據國會山莊報(The Hill)報導，這支名為「2024美國價值」(American Values 2024，AV24)的廣告中，70歲的小羅勃甘迺迪以一身復古裝扮，透過剪輯和口號，重現其伯父、前總統甘迺迪生前英姿勃發的風采。

小羅勃甘迺迪幕後金主、「AV24」超級政治行動委員會(Super PAC)聯合主席萊昂斯(Tony Lyons)強調：「小羅勃甘迺迪會和伯父、父親看齊，成為反貪腐戰士，因此民主黨全國委員會(DNC)運用所有新、舊伎倆要阻止他參選，但是大眾看穿一切，絕不容忍。」並證實這支超級盃廣告，30秒就燒掉700萬元。

由於廣告是大型運動比賽轉播出現的第一支政治性廣告，播出後「RFK」在網路成熱搜關鍵字，根據谷歌(Google)統計，相關搜尋量達到平常100倍。

不過廣告擅自剪輯1960年競選歌曲和新聞片段等影音資料，意圖重現甘迺迪當選第35位總統的歷史，讓甘迺迪家族成員不以為然，表弟施萊佛(Bobby Shriver)出面指控：「表哥的超級盃廣告擅用舅舅和我母親的臉部肖像。」

廣告播出當晚，小羅勃甘迺迪即在社群平台X發文致歉：「如果超級盃廣告帶給家族任何人痛苦，我深感抱歉。」他解釋說：「廣告是由『AV24』製作播出，我的競選團隊沒有參與、也未授權。」但廣告隔天仍置於X個人網頁的頁面上。

另外民調顯示脫(民主)黨參選的小羅勃甘迺迪將瓜分拜登選票，不利民主黨勝選，因此DNC9日指控小羅勃甘迺迪從「AV24」獲取不當利益，根據訴狀表示：「小羅勃甘迺迪競選團隊並未遵守聯邦法規，募集必要經費解決問題，反而企圖走捷徑，交由『AV24』履行競選義務。」

小羅勃甘迺迪則在X發文回擊民主黨聲勢低迷，他說：「DNC沒有資格對任何人指指點點，他們拒絕舉行初選，在過去選舉多次違反民意，眼看家族建立的政黨陷入分崩離析，令我深感悲痛。」

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