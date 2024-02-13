拜登搶年輕選票 開TikTok帳號被批雙標

拜登競選總部啟用抖音帳號，搶搭超級盃的便車。(取自拜登抖音)

尋求連任的拜登 總統的競選團隊為了爭取年輕選民支持，11日趁美足超級盃 盛事，在熱門短影音應用程式TikTok 設立官方帳號，這個帳號@bidenhq張貼的首支影片長26秒，內容則是拜登的「快問快答」。

TikTok近年面臨美國當局的強烈抨擊，美並被多名政治人物指控是北京當局的宣傳工具；儘管批評主要來自共和黨，拜登政府內部也有類似聲浪，拜登也在2023年頒令要求政府機構在設備中刪除TikTok；路透報導稱，因此拜登團隊在TikTok展開競選活動，值得注意。

不過，隨著總統大選的腳步日益接近，TikTok可提供一個接觸年輕選民的管道。

拜登的競選帳號@bidenhq昨天上傳了一段影片，內容是民主黨籍、現年81歲的拜登輕鬆地分享從政治到11日登場的職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」的等廣泛話題。

在影片中，拜登被問及比較偏好「超級盃」球賽本身或是歌手亞瑟小子(Usher)的中場表演，拜登選擇了「球賽」。

此外，影片內的問題也包含近來傳得沸沸揚揚的「泰勒絲政治陰謀論」。

流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)與酋長隊球星凱爾西(Travis Kelce)的男女朋友關係，近日成為極右翼評論人士口中「超級盃勝負遭人動手腳」和「幫助美國總統拜登連任」的「證據」。

拜登在影片中被問及他是否秘密操縱球賽，以藉著泰勒絲的名氣幫自己宣傳；拜登開玩笑地回應：「如果我告訴你，我就會惹上麻煩。」

在影片結尾，拜登被問及他偏好「他自己還是(共和黨初選聲勢領先的前總統)川普？」