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民主黨「換拜」？賀錦麗稱準備好接班 但須在8月黨代會獲提名

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(左)年齡受到質疑，副總統賀錦麗(右)稱已做好準備。(歐新社)
拜登總統(左)年齡受到質疑，副總統賀錦麗(右)稱已做好準備。(歐新社)

已年高81的拜登總統是否適合連任引發質疑之際，副總統賀錦麗(Kamala Harris)上周在空軍二號(Air Force Two)上受華爾街日報記者專訪時指出：「我已做好接班準備。這是毫無疑問的。」

華爾街日報12日報導，選民對於拜登年紀大太感到憂心的同時，賀錦麗也必須說服選民，自己已做好準備可以接班。賀錦麗6日在空軍二號上接受專訪時說，看過她的任內表現的所有人，「都完全了解我的領導能力」。

賀錦麗接受專訪的兩天後，調查機密文件案的特別檢察官許景的報告出爐，對於81歲的拜登記憶衰退有著詳細描述，形容拜登是「善意但記憶差的老人」。

59歲的賀錦麗是美國第一位女性與非洲裔副總統，但就任之後政治技巧引發批評；報導指出，賀錦麗是否可能接班原本是私下討論的話題，現在則已浮上檯面。

消息人士說，特別檢察官報告公布之後，白宮西廂要求賀錦麗團隊安排她接受周日新聞節目專訪且幫拜登辯護，賀錦麗則提早在周五出手，在一場活動中抨擊調查報告存有政治動機。

民主黨官員說，黨內並沒有認真考慮今年大選換人取代拜登，從初選時程來看也已趕不上期限。在極不可能的情況下，萬一拜登退選，賀錦麗仍須在今年8月舉行的民主黨全國黨代表大會上獲得足夠黨代表票，才能遞補出任總統候選人。

民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)章程規定，倘若拜登是在民主黨黨代會結束之後退選，黨全委會將舉行特別會議決定總統候選人。

華爾街日報報導，賀錦麗盟友指出，賀錦麗出任副總統初期並未獲得白宮重用，但現在她已就定位將展現個人價值，特別是在保護墮胎權方面為民主黨全力拉票。

多項民調顯示，墮胎權是2024年大選裡對民主黨較有利的少數議題之一。

許多選民不認同拜登對中東戰事及移民問題的處理方式，對於拜登身心條件能否繼續勝任總統職位感到懷疑，經濟表現仍讓許多民眾不滿意。民主黨則希望透過墮胎權爭取基本盤選民投票，並且吸引獨立選民及郊區婦女票。

賀錦麗 拜登 民主黨

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