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紐時分析：川普若當選第2任總統 國際秩序恐大亂、中俄將壯大

記者顏伶如／綜合報導
川普日前表示北約盟國拒交盟費，若他當選總統，遇到俄羅斯入侵北約盟國，美國將袖手旁觀。圖為川普2018年7月在芬蘭與俄羅斯普亭總統會談。(美聯社)
川普日前表示北約盟國拒交盟費，若他當選總統，遇到俄羅斯入侵北約盟國，美國將袖手旁觀。圖為川普2018年7月在芬蘭與俄羅斯普亭總統會談。(美聯社)

前總統川普上台後不久，聽取幕僚說明北約(NATO)集體防禦義務時，開口說道：「意思就是，如果俄羅斯攻打立陶宛，我們就要對俄羅斯開戰嗎？簡直瘋了。」川普向來不接受以「我為人人，人人為我」(one-for-all-and-all-for-one)概念為基礎的北約架構，四年任內不斷逼迫盟邦提高國防花費，否則美國拒絕協助防衛。

周末期間，川普10日晚在南卡羅來納州造勢活動上進一步加碼鼓勵俄羅斯攻打北約盟國。紐約時報分析，從來沒有美國總統如此煽動敵國去侵犯美國的盟友；有些人或許認為這只是川普慣用的造勢演說或開玩笑，其他民眾可能覺得美國長期被盟友占便宜，川普終於給點顏色應該獲得讚賞，但川普發言透露如果再次執政國際秩序恐將大幅改變，後果如何難以預料。

川普發言再次凸顯對俄羅斯總統普亭(Vladimir V. Putin)的高度喜愛，而普亭多年來已用實際行動證明，非常願意侵略沒有北約保護的鄰國。

報導指出，川普如果再次執政，美國從二次世界大戰以來，將近80年對各地盟友的安全保護傘便將終止，從歐洲到亞洲、拉丁美洲、中東都一樣。光是「美國再也靠不住」這個暗示，就足以對結盟關係造成負面影響，導致長年盟友轉向其他強權靠攏，如此一來將像普亭與中國國家主席習近平變得更加壯大。

前總統歐巴馬任內顧問、前美國駐北約大使退休陸軍中將魯特(Douglas Lute)說，美國擁有的盟邦是俄羅斯與中國都無法媲美的，如果讓盟邦開始懷疑美國的共同防衛承諾，將讓美國失去與中、俄較勁的優勢，不管是普亭或習近平都不可能靠一己之力讓美國失去如此優勢。

川普11日在社群網站以全部大寫字體發文指出，美國不應再為其他國家提供軍援，除非是貸款形式，「不是免費贈送」。

前任國家安全會議特別顧問、杜克大學教授費維爾(Peter Feaver)說，川普可能削減美國的歐洲駐軍，規模縮小到無法發揮防禦功能，更讓普亭認為從此可以恣意妄為。

川普 普亭 俄羅斯

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