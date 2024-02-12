無論拜登、川普誰當選 國際盟友對美國的信心已降低

盟國擔心，無論11月美國大選何人當選，美國對盟邦的支持都會減弱。圖為拜登總統參加去年7月在立陶宛的北約組織峰會，力挺烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

隨著11月美國總統選舉，由拜登再度對決川普 的機率增加，美國的盟友擔憂未來盟誼動蕩，不少國家認為川普若再度主政不啻大地震，何況川普目前的各種發言，已經讓各國心驚肉跳；盟國擔憂不管最後由誰勝選當總統，美國都會變得愈來愈不可靠。

美聯社11日報導，美國選民分裂，國會卡關，下一位美國總統很可能還沒開始應付由烏克蘭 到中東這些全世界戰火已點燃的熱點，就因國內的多重挑戰而耗光心力。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)最近的評語直言不諱：美國「首要之務總是先顧自己」。

川普第一次主政，已「壓力測試」過美國與盟國之間的盟誼，尤其對歐洲；他奚落過一些友好國家的領袖，如德國前總理梅克爾(Angela Merkel)與英國前首相梅伊(Theresa May)，還讚美獨裁者如土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)、俄國總統普亭。他還說中國國家主席習近平很聰明，匈牙利總理奧爾班(Viktor Orbán)是偉大領袖。

最近選戰演說當中，川普依然懷疑北約 (NATO)之類的組織，經常悲嘆美國為北約花了幾百億元；而北約的支持，對烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略至關重要。

川普10日在造勢場合上警告北約盟國說，他當上總統，會鼓勵俄國對不肯付錢支持盟誼的國家「予取予求」；他另在自己的社媒平台上貼文說，未來美國將終結一切援外捐助，代之以貸款。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)警告說，川普有危及美軍部隊及盟軍之虞；他11日聲明表示，「任何暗示，說盟國不保衛彼此，都將傷害包括美國的整體安全，讓美軍、歐洲軍人的危險增加」。

北約組織秘書長史托騰柏格11日針對川普批評北約的言論表示，無論美國是誰，北約成員都會團結合作，抵禦外敵。圖為2019年12月，時為總統的川普出席北約組織在英格蘭的峰會。(美聯社)

拜登以援助烏克蘭為重大前提及道德至高要務；但他2020年當選總統時主張「美國回到」全球舞台，並未完全落實。國會共和黨人拖住增援烏國的軍援，而且美國的影響力並無法限制住中東的衝突。

倫敦大學學院美國政治研究中心主任紀夫特(Thomas Gift)表示，無論誰贏得總統選舉，世局演變的方向都一樣，往多極世界發展，在其中美國不再是「無可爭議的超級強權」。