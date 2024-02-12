我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

無論拜登、川普誰當選 國際盟友對美國的信心已降低

編譯潘勛／綜合11日電
盟國擔心，無論11月美國大選何人當選，美國對盟邦的支持都會減弱。圖為拜登總統參加去年7月在立陶宛的北約組織峰會，力挺烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)
盟國擔心，無論11月美國大選何人當選，美國對盟邦的支持都會減弱。圖為拜登總統參加去年7月在立陶宛的北約組織峰會，力挺烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

隨著11月美國總統選舉，由拜登再度對決川普的機率增加，美國的盟友擔憂未來盟誼動蕩，不少國家認為川普若再度主政不啻大地震，何況川普目前的各種發言，已經讓各國心驚肉跳；盟國擔憂不管最後由誰勝選當總統，美國都會變得愈來愈不可靠。

美聯社11日報導，美國選民分裂，國會卡關，下一位美國總統很可能還沒開始應付由烏克蘭到中東這些全世界戰火已點燃的熱點，就因國內的多重挑戰而耗光心力。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)最近的評語直言不諱：美國「首要之務總是先顧自己」。

川普第一次主政，已「壓力測試」過美國與盟國之間的盟誼，尤其對歐洲；他奚落過一些友好國家的領袖，如德國前總理梅克爾(Angela Merkel)與英國前首相梅伊(Theresa May)，還讚美獨裁者如土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)、俄國總統普亭。他還說中國國家主席習近平很聰明，匈牙利總理奧爾班(Viktor Orbán)是偉大領袖。

最近選戰演說當中，川普依然懷疑北約(NATO)之類的組織，經常悲嘆美國為北約花了幾百億元；而北約的支持，對烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略至關重要。

川普10日在造勢場合上警告北約盟國說，他當上總統，會鼓勵俄國對不肯付錢支持盟誼的國家「予取予求」；他另在自己的社媒平台上貼文說，未來美國將終結一切援外捐助，代之以貸款。

北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)警告說，川普有危及美軍部隊及盟軍之虞；他11日聲明表示，「任何暗示，說盟國不保衛彼此，都將傷害包括美國的整體安全，讓美軍、歐洲軍人的危險增加」。

北約組織秘書長史托騰柏格11日針對川普批評北約的言論表示，無論美國是誰，北約成員...
北約組織秘書長史托騰柏格11日針對川普批評北約的言論表示，無論美國是誰，北約成員都會團結合作，抵禦外敵。圖為2019年12月，時為總統的川普出席北約組織在英格蘭的峰會。(美聯社)

拜登以援助烏克蘭為重大前提及道德至高要務；但他2020年當選總統時主張「美國回到」全球舞台，並未完全落實。國會共和黨人拖住增援烏國的軍援，而且美國的影響力並無法限制住中東的衝突。

倫敦大學學院美國政治研究中心主任紀夫特(Thomas Gift)表示，無論誰贏得總統選舉，世局演變的方向都一樣，往多極世界發展，在其中美國不再是「無可爭議的超級強權」。

川普 北約 烏克蘭

上一則

ABC民調：86%嫌拜登太老 62%認為川普年紀太大

下一則

超級盃開賽前零食變小了 拜登籲停止縮水式通貨膨脹

延伸閱讀

邀功求支持 川普稱任內法案讓泰勒絲發大財 嗆拜登「什麼也沒做」

邀功求支持 川普稱任內法案讓泰勒絲發大財 嗆拜登「什麼也沒做」
川普「鼓勵」俄國攻擊北約成員 拜登：低劣危險

川普「鼓勵」俄國攻擊北約成員 拜登：低劣危險
以色列堅持攻拉法 拜登要求內唐亞胡先確保居民安全

以色列堅持攻拉法 拜登要求內唐亞胡先確保居民安全
川普也曾口誤…但拜登年齡大、缺乏強悍領袖形象

川普也曾口誤…但拜登年齡大、缺乏強悍領袖形象

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35
英國哈利王子，攝於去年6月。(路透資料照)

連夜從洛杉磯趕到 哈利王子已到倫敦探視父王

2024-02-06 09:57

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣