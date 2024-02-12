無論拜登、川普誰當選 國際盟友對美國的信心已降低
隨著11月美國總統選舉，由拜登再度對決川普的機率增加，美國的盟友擔憂未來盟誼動蕩，不少國家認為川普若再度主政不啻大地震，何況川普目前的各種發言，已經讓各國心驚肉跳；盟國擔憂不管最後由誰勝選當總統，美國都會變得愈來愈不可靠。
美聯社11日報導，美國選民分裂，國會卡關，下一位美國總統很可能還沒開始應付由烏克蘭到中東這些全世界戰火已點燃的熱點，就因國內的多重挑戰而耗光心力。
法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)最近的評語直言不諱：美國「首要之務總是先顧自己」。
川普第一次主政，已「壓力測試」過美國與盟國之間的盟誼，尤其對歐洲；他奚落過一些友好國家的領袖，如德國前總理梅克爾(Angela Merkel)與英國前首相梅伊(Theresa May)，還讚美獨裁者如土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)、俄國總統普亭。他還說中國國家主席習近平很聰明，匈牙利總理奧爾班(Viktor Orbán)是偉大領袖。
最近選戰演說當中，川普依然懷疑北約(NATO)之類的組織，經常悲嘆美國為北約花了幾百億元；而北約的支持，對烏克蘭抵禦俄羅斯的侵略至關重要。
川普10日在造勢場合上警告北約盟國說，他當上總統，會鼓勵俄國對不肯付錢支持盟誼的國家「予取予求」；他另在自己的社媒平台上貼文說，未來美國將終結一切援外捐助，代之以貸款。
北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)警告說，川普有危及美軍部隊及盟軍之虞；他11日聲明表示，「任何暗示，說盟國不保衛彼此，都將傷害包括美國的整體安全，讓美軍、歐洲軍人的危險增加」。
拜登以援助烏克蘭為重大前提及道德至高要務；但他2020年當選總統時主張「美國回到」全球舞台，並未完全落實。國會共和黨人拖住增援烏國的軍援，而且美國的影響力並無法限制住中東的衝突。
倫敦大學學院美國政治研究中心主任紀夫特(Thomas Gift)表示，無論誰贏得總統選舉，世局演變的方向都一樣，往多極世界發展，在其中美國不再是「無可爭議的超級強權」。
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