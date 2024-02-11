逾950億美元援烏以台法案 參院關鍵程序表決過關

總統拜登曾表示，國會若不通過援烏資金，所犯下的疏忽將猶如過失犯。（路透）

參院 今天朝向通過對烏克蘭 、以色列和台灣的953.4億美元援助方案邁進一步，展現出兩黨合作沒有因共和黨 強硬派和前總統川普反對而遭到削弱。

法新社報導，這項廣泛的對外援助方案包括以600億美元支持烏克蘭，今天在參院通過關鍵性程序表決，不過仍有可能因右翼共和黨人反對而無法順利成為法律。

此一953.4億美元對外援助法案涵蓋資助以色列對抗巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）武裝團體，以及援助重要戰略盟友台灣，不過其中最大項目將用於在親西方的烏克蘭對俄羅斯戰爭進入第3年之際，幫助補充枯竭的彈藥、武器和其他至關重要需求。

民主黨只占些微多數的參院以67票對27票，打破對該法案施加的程序性擱置，使其幾乎篤定可於下周中只需簡單多數的表決中過關。

參院於週末進行表決並不尋常，周日開會還跟十分重要的職業美式足球聯盟NFL的冠軍賽撞期。

即使代表共和黨問鼎白宮聲勢浩蕩的川普在社群媒體上批評這項法案，表示對外援助應該轉為貸款形式後，仍有18位共和黨議員支持這項立法。

數月以來尋求法案過關的拜登總統9日表示，國會若不通過援烏資金，所犯下的疏忽將猶如過失犯。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點