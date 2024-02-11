我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防長奧斯丁再度住院 第一時間通知白宮和國會

風暴再度來襲 周一晚紐約或將降雪

逾950億美元援烏以台法案 參院關鍵程序表決過關

中央社／華盛頓11日綜合外電報導
總統拜登曾表示，國會若不通過援烏資金，所犯下的疏忽將猶如過失犯。（路透）
總統拜登曾表示，國會若不通過援烏資金，所犯下的疏忽將猶如過失犯。（路透）

參院今天朝向通過對烏克蘭、以色列和台灣的953.4億美元援助方案邁進一步，展現出兩黨合作沒有因共和黨強硬派和前總統川普反對而遭到削弱。

法新社報導，這項廣泛的對外援助方案包括以600億美元支持烏克蘭，今天在參院通過關鍵性程序表決，不過仍有可能因右翼共和黨人反對而無法順利成為法律。

此一953.4億美元對外援助法案涵蓋資助以色列對抗巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）武裝團體，以及援助重要戰略盟友台灣，不過其中最大項目將用於在親西方的烏克蘭對俄羅斯戰爭進入第3年之際，幫助補充枯竭的彈藥、武器和其他至關重要需求。

民主黨只占些微多數的參院以67票對27票，打破對該法案施加的程序性擱置，使其幾乎篤定可於下周中只需簡單多數的表決中過關。

參院於週末進行表決並不尋常，周日開會還跟十分重要的職業美式足球聯盟NFL的冠軍賽撞期。

即使代表共和黨問鼎白宮聲勢浩蕩的川普在社群媒體上批評這項法案，表示對外援助應該轉為貸款形式後，仍有18位共和黨議員支持這項立法。

數月以來尋求法案過關的拜登總統9日表示，國會若不通過援烏資金，所犯下的疏忽將猶如過失犯。

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 參院 烏克蘭

上一則

以色列堅持攻拉法 拜登要求內唐亞胡先確保居民安全

延伸閱讀

以色列堅持攻拉法 拜登要求內唐亞胡先確保居民安全

以色列堅持攻拉法 拜登要求內唐亞胡先確保居民安全
川普也曾口誤…但拜登年齡大、缺乏強悍領袖形象

川普也曾口誤…但拜登年齡大、缺乏強悍領袖形象
以色列：在聯合國加薩總部下方找到哈瑪斯地道

以色列：在聯合國加薩總部下方找到哈瑪斯地道
內唐亞胡承諾平民安全撤離拉法 哈瑪斯估萬人將傷亡

內唐亞胡承諾平民安全撤離拉法 哈瑪斯估萬人將傷亡

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35
英國哈利王子，攝於去年6月。(路透資料照)

連夜從洛杉磯趕到 哈利王子已到倫敦探視父王

2024-02-06 09:57

超人氣

更多 >
她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼

她終於露面了「先增重40斤再減100斤」網友大受震撼
柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家

柏克萊加大9聲槍響 華人媽媽連夜驅車接女兒回家
晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民