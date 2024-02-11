超級盃開打╱2明星四分衛 以前都是棒球好手

11日將在拉斯維加斯舉辦的超級盃賽。圖為比賽場館忠實體育場。(路透)

堪薩斯城酋長隊和舊金山 49人隊11日超級盃 對決，兩隊的明星四分衛馬霍姆斯(Patrick Mahomes)和波迪(Brock Purdy)加入美式足球 隊之前，背景極其神似：兩人的父親都是前職棒投手，兩人都曾是棒球隊遊擊手，後來決定美式足球才是他們的「天命」。

華爾街日報報導，馬霍姆斯和波迪這兩位足以決定超級盃冠軍歸屬的關鍵人物，都因為打過棒球而擅長擲球；儘管許多年輕運動員早早專注單一運動，但兩位明星四分衛的雷同經歷，明確反駁了這類思維。

曾在德州懷特豪斯高中(Whitehouse High School)帶過馬霍姆斯的棒球教練詹金斯(Derrick Jenkins)表示，當馬霍姆斯在足球陣仗中傳球給近端鋒崔維斯凱爾西(Travis Kelce)時，他覺得自己似乎看到當年的高中棒球遊擊手在封殺跑壘者。「太不可思議了，」詹金斯說：「我看到的這一切，正是我每天在棒球場上看到的東西。」

事實上，兩位四分衛都曾歸功棒球磨練了他們在足球場馳騁的技能。當年在棒球場快速投球封殺跑者的能耐，有助於他們在足球場上緊盯跑者，甚至早半步將球傳到跑鋒眼前。

馬霍姆斯臂力極強，曾因在棒球隊內野傳球時擊中一壘手，打碎對方眼鏡；球隊為保護隊友安全，不得不將他改任一壘手；後來他高中開始打短球、投球並當外野手防守滾地球，練就他隨心所欲的四分衛風格。

曾在職棒大聯盟投球11個賽季的老帕特·馬霍姆斯(Pat Mahomes Sr.) 說：「那些天馬行空、跨越身體界限的投球，都是遊擊手的動作，他從來不必好好站穩才能擲球。」

波迪的父親肖恩．波迪(Shawn Purdy)在聯棒小聯盟打過八個賽季，比兒子早幾十年為舊金山職業運動隊效力。波迪也曾是出色的棒球員，幾乎勝任所有內野位置，當過中內野手和三壘手。波迪去年曾說：「手臂角度和投球等基礎，都有助我達到現今水平，尤其是快速進攻和繞過防守端擲球，絕對是棒球的功勞。」

波迪在十年級以後才將注意力完全轉向足球。曾與他共事兩個賽季的棒球教練蒂皮特(Damien Tippett)說，無論波迪從事哪項運動，他在球場上的智慧都讓他脫穎而出；「打從波迪走入休息室，我就看到這一點」。