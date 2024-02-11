超級盃開打╱東京唱完 泰勒絲速趕機場返美 飛抵洛城

流行樂天后泰勒絲10日結束東京演唱會後即搭私人飛機返美，以便趕上「超級盃」，觀看男友凱爾西出戰超級盃冠軍賽。(美聯社)

流行樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)男友凱爾西(Travis Kelce)所屬的堪薩斯城酋長隊在11日的超級盃 賽中對上舊金山49人隊，但泰勒絲10日在日本 東京開演唱會，是否能趕回超級盃為男友加油備受矚目；根據每日郵報(Dailymail)報導，照片顯示泰勒私的私人飛機從東京飛八個小時後，已於美西時間10日下午在洛杉磯國際機場降落，一列休旅車車隊停在機場私人航廈的機棚旁，快速接走天后。

儘管泰勒絲於當地時間10日晚間9時30分離開日本，但由於時差，讓她早早於10日下午3時35分抵達洛杉磯。

圖為據信載有泰勒絲的私人飛機10日下午降落洛杉磯國際機場。(美聯社)

泰勒絲在日本期間，凱爾西一直在努力訓練，賽後對於是否向天后求婚的提問置之不理，他告訴記者，他現在要致力獲得的是超級盃冠軍戒指。

凱爾西還在與哥哥傑森(Jason)主持的podcast節目「New Heights」中開玩笑表示在拉斯維加斯的花費很貴，據報導凱爾西的父母已經抵達拉斯維加斯，下榻Resort World飯店，有人8日上午在該飯店看到凱爾西母親。

泰勒絲和凱爾西一家預期在比賽日當天都會在拉斯維加斯，有報導稱凱爾西已經砸錢住100萬元的套房。

這對熱戀中的情侶上一次一起公開現身是在兩周前，酋長隊在美國聯盟(AFC)冠軍賽中擊敗巴爾的摩烏鴉隊(Baltimore Ravens)的現場，兩人公開高調放閃登上新聞版面。

自從9月公開戀情以來，泰勒絲多次被目擊現身球場為男友加油。

超級盃後，天后的行程仍相當繁忙，她將於16日抵達墨爾本，因此她只有五天時間為凱爾西慶祝(或是安慰他)。

根據Planet7casino.com的數據，泰勒絲的巡演是2023年最熱賣的票，每月有65萬9333人在Google搜尋天后的巡演日期資訊。待球季結束後，凱爾西就能有空閒時間前往觀看女友演出。