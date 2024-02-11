我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不能沒有彼此」荷蘭93歲前總理與妻手牽手安樂死

心理學教授變建築師 華裔餘葛瑞花3年重現維多利亞古建築

超級盃開打╱票價平均1張8600元 球迷被迫回家看轉播

編譯俞仲慈／綜合10日電
11日將在拉斯維加斯舉辦的超級盃賽，門票平均每張高達8600元，一般球迷因支付不起，只好打道回應。圖為舊金山49人隊球迷為該隊加油。(美聯社)
11日將在拉斯維加斯舉辦的超級盃賽，門票平均每張高達8600元，一般球迷因支付不起，只好打道回應。圖為舊金山49人隊球迷為該隊加油。(美聯社)

路透9日報導，拉斯維加斯(Las Vegas)首次舉辦超級盃，眼看比賽11日登場，但是門票平均一張已高達令人瞠目結舌的8600元，以致許多囊中羞澀的球迷不得不打道回府，回家看電視轉播。

舊金山49人隊為11日的比賽秣馬厲兵。(美聯社)
舊金山49人隊為11日的比賽秣馬厲兵。(美聯社)

本屆超級盃由「舊金山49人隊」(San Francisco 49ers)對上衛冕冠軍的「堪薩斯城酋長隊」(Kansas City Chiefs)，因此許多加州球迷期盼扭轉2020年的失敗，重新奪回冠軍盃，門票銷售僅加州即占38%，至於酋長隊主場堪薩斯城和密蘇里州則共占10%。

門票轉售平台StubHub表示，由於超級盃門票數量有限，平均票價已炒到8600元，且略高於兩年前的洛杉磯超級盃，預估將創下有史以來最高紀錄，StubHub發言人布代利(Adam Budelli)表示：「和去年相比，門票需求大增，依目前情況來看，票價可能最終創下歷史新高。」

堪薩斯球迷 來了又走

堪薩斯城酋長隊為11日的決戰作最後的準備。(美聯社)
堪薩斯城酋長隊為11日的決戰作最後的準備。(美聯社)

來自堪薩斯城的球迷詹寧斯(Keith Jennings)和家人千里迢迢來到賭城，希望在現場為酋長隊加油，但是高得離譜的門票令人不敢置信，他說：「真的、真的和一般人太脫節了。」儘管詹寧斯願意付3000元買一張門票，但也坦承：「確實有困難，但我們會辦得到。」

不過若無法以合理價格買到門票，詹寧斯一家人打算11日一早搭機返回堪薩斯城，他說：「我們會回家觀看比賽，觀看堪薩斯城獲勝。」

「票價和球迷脫節了」

傑瑞·旺(Jerry Vang)和大衛·旺(David Vang)這對兄弟流連於拉斯維加斯媒體中心外，希望一睹球星風采，更渴望走進「忠實體育場」(Allegiant Stadium)為49人隊加油，但面對高不可攀的門票，從事教職的傑瑞決定放棄，打道回府。他說：「我認為這個票價和球迷脫節了。」

從事保險業的大衛也坦承：「我很願意去球場加油，希望能夠得到暌違30年(自49人隊上次贏得超級盃)的冠軍，但是門票實在太貴了。」他並表示他只願意付500元購買超級盃門票。

超級盃 加州 密蘇里州

上一則

辛辣描述拜登心智…公布特檢調查報告 司法部長核定

下一則

共和黨明日之星、眾院對中共競爭委員會主席 蓋拉格宣布不競選連任

延伸閱讀

超級盃有流量保證 30秒廣告飆上700萬元天價

超級盃有流量保證 30秒廣告飆上700萬元天價
艾比的煩惱（二三）

艾比的煩惱（二三）
艾比的煩惱（一六）

艾比的煩惱（一六）
母親的遺贈（七）

母親的遺贈（七）

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
美國總統拜登伉儷2日參加在約旦殉職的三名美軍迎靈儀式。（歐新社）

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

2024-02-03 11:14
81歲的拜登8日晚間在白宮外交接待廳舉行的記者會上，在場媒體記者頻頻高聲發問，拜登來不及插話，衰老特質變得更加明顯。(美聯社)

拜登開記者會反駁記憶差 結果適得其反

2024-02-09 10:40
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35

超人氣

更多 >
男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落
搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相

搞砸劉謙春晚魔術秀 主持人尼格買提還原背後真相
艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌

艱辛來美 中國走線客又診斷罹癌
何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多
驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空