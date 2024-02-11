超級盃開打╱票價平均1張8600元 球迷被迫回家看轉播

11日將在拉斯維加斯舉辦的超級盃賽，門票平均每張高達8600元，一般球迷因支付不起，只好打道回應。圖為舊金山49人隊球迷為該隊加油。(美聯社)

路透9日報導，拉斯維加斯(Las Vegas)首次舉辦超級盃 ，眼看比賽11日登場，但是門票平均一張已高達令人瞠目結舌的8600元，以致許多囊中羞澀的球迷不得不打道回府，回家看電視轉播。

舊金山49人隊為11日的比賽秣馬厲兵。(美聯社)

本屆超級盃由「舊金山49人隊」(San Francisco 49ers)對上衛冕冠軍的「堪薩斯城酋長隊」(Kansas City Chiefs)，因此許多加州 球迷期盼扭轉2020年的失敗，重新奪回冠軍盃，門票銷售僅加州即占38%，至於酋長隊主場堪薩斯城和密蘇里州 則共占10%。

門票轉售平台StubHub表示，由於超級盃門票數量有限，平均票價已炒到8600元，且略高於兩年前的洛杉磯超級盃，預估將創下有史以來最高紀錄，StubHub發言人布代利(Adam Budelli)表示：「和去年相比，門票需求大增，依目前情況來看，票價可能最終創下歷史新高。」

堪薩斯球迷 來了又走

堪薩斯城酋長隊為11日的決戰作最後的準備。(美聯社)

來自堪薩斯城的球迷詹寧斯(Keith Jennings)和家人千里迢迢來到賭城，希望在現場為酋長隊加油，但是高得離譜的門票令人不敢置信，他說：「真的、真的和一般人太脫節了。」儘管詹寧斯願意付3000元買一張門票，但也坦承：「確實有困難，但我們會辦得到。」

不過若無法以合理價格買到門票，詹寧斯一家人打算11日一早搭機返回堪薩斯城，他說：「我們會回家觀看比賽，觀看堪薩斯城獲勝。」

「票價和球迷脫節了」

傑瑞·旺(Jerry Vang)和大衛·旺(David Vang)這對兄弟流連於拉斯維加斯媒體中心外，希望一睹球星風采，更渴望走進「忠實體育場」(Allegiant Stadium)為49人隊加油，但面對高不可攀的門票，從事教職的傑瑞決定放棄，打道回府。他說：「我認為這個票價和球迷脫節了。」

從事保險業的大衛也坦承：「我很願意去球場加油，希望能夠得到暌違30年(自49人隊上次贏得超級盃)的冠軍，但是門票實在太貴了。」他並表示他只願意付500元購買超級盃門票。