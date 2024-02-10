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輝達市值衝1.7兆元 等於港掛牌中國公司總和

編譯潘勛／綜合9日電
在全球AI晶片市場市占率逾90%的輝達(Nvidia)股價一再創新高，站上每股700元整數關卡後，該公司市值已相當於中國股市的全部市值。(路透)
在全球AI晶片市場市占率逾90%的輝達(Nvidia)股價一再創新高，站上每股700元整數關卡後，該公司市值已相當於中國股市的全部市值。(路透)

高效能圖形處理器(GPU)巨擘輝達(Nvidia)雙傳喜訊，市值來到1兆7000億元，單單一家公司便等於在香港恒生指數掛牌中國公司的全部市值；此外，輝達執行長黃仁勳獲選為美國國家工程學院(NAE)2024年院士，再添學術榮銜。

商業內幕(Business Insider)9日報導， 輝達股價去年飆升239%，而今年迄至8日漲幅為41%。美國銀行首席投資策略師哈奈特(Michael Harnett)指出，過去兩個月輝達市值便增加6000億元，站上1兆7000億元，美國只有四家上市公司市值比輝達高。

同一時間，中國經濟低迷讓股市慘跌。經濟成長無精打采，房地產持續崩盤，都壓垮股市，同一時間中國還飽受通貨緊縮之苦。香港恒生指數去年跌幅26%，今年迄今失血8%。

哈奈特指出，以中國股市現況，不失為可逢低承接的機會，投資人可以挑出管理完善、資產負債健全、獲利強勁的中國上市公司股。哈奈特以日本日經指數1990年代初期曾經崩盤為例指出，精選15家具備前述三項特質的日本公司，發現牛市降臨，他們的股價大漲400%。

美國國家工程學院6日發表今年新院士名單，黃仁勳以帶領輝達研製「高效能繪圖處理器，點燃人工智慧(AI)革命」的成就入選。 國家工程學院院士榮銜，是對工程專業人士成就最高肯定之一，以表彰在工程界研究、實行或教育人士，或在新興、傳統領域帶頭創新，擁有傑出貢獻人士。

輝達目前在全球GPU領域市占率逾90%；要訓練ChatGPT這類AI系統，必須配備這類高效運算晶片，其A100、H100晶片供不應求，成為AI熱潮最大受益者之一。輝達市值去年突破1兆元，現在步步挑戰2兆元關卡。

圖為輝達執行長黃仁勳。(歐新社)
圖為輝達執行長黃仁勳。(歐新社)

輝達 AI 黃仁勳

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