輝達市值衝1.7兆元 等於港掛牌中國公司總和
高效能圖形處理器(GPU)巨擘輝達(Nvidia)雙傳喜訊，市值來到1兆7000億元，單單一家公司便等於在香港恒生指數掛牌中國公司的全部市值；此外，輝達執行長黃仁勳獲選為美國國家工程學院(NAE)2024年院士，再添學術榮銜。
商業內幕(Business Insider)9日報導， 輝達股價去年飆升239%，而今年迄至8日漲幅為41%。美國銀行首席投資策略師哈奈特(Michael Harnett)指出，過去兩個月輝達市值便增加6000億元，站上1兆7000億元，美國只有四家上市公司市值比輝達高。
同一時間，中國經濟低迷讓股市慘跌。經濟成長無精打采，房地產持續崩盤，都壓垮股市，同一時間中國還飽受通貨緊縮之苦。香港恒生指數去年跌幅26%，今年迄今失血8%。
哈奈特指出，以中國股市現況，不失為可逢低承接的機會，投資人可以挑出管理完善、資產負債健全、獲利強勁的中國上市公司股。哈奈特以日本日經指數1990年代初期曾經崩盤為例指出，精選15家具備前述三項特質的日本公司，發現牛市降臨，他們的股價大漲400%。
美國國家工程學院6日發表今年新院士名單，黃仁勳以帶領輝達研製「高效能繪圖處理器，點燃人工智慧(AI)革命」的成就入選。 國家工程學院院士榮銜，是對工程專業人士成就最高肯定之一，以表彰在工程界研究、實行或教育人士，或在新興、傳統領域帶頭創新，擁有傑出貢獻人士。
輝達目前在全球GPU領域市占率逾90%；要訓練ChatGPT這類AI系統，必須配備這類高效運算晶片，其A100、H100晶片供不應求，成為AI熱潮最大受益者之一。輝達市值去年突破1兆元，現在步步挑戰2兆元關卡。
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