美中雙邊科技協議 談判半年 續簽還要等

國際知名學術期刊「自然」(Nature)9日報導，美中兩國雖已就有數十年歷史的雙邊科技協議(STA)續簽談判半年，但鑒於美中關係緊張，需更多時間協商雙方所提的新條款和條件，因此兩國很可能再次延後續簽。

1979年北京與華府 建交時簽署STA，被視為雙邊關係穩定力量之一，從大氣、農業科學到物理化學基礎研究等領域進行合作。約每五年續約一次，作為美中學術及商業交流基石。但在中國出現竊取科學和商業成果爭議後，續簽與否就引發辯論。

例如共和黨籍聯邦眾議員蓋拉格(Mike Gallagher)指稱，STA危害美國研究與智財權，必須使此一過時協議失效。但澳洲 雪梨科大澳中關係研究所副教授瑪莉娜．張(Marina Zhang)等研究人員認為，合作是克服當前全球諸多科學挑戰的唯一途徑。若不續簽，將影響美中科學合作。

該協議原定去年8月27日到期，當時美中未直接續簽，僅批准將其延長至2月27日，讓官員有時間重新談判。華府智庫中美研究中心研究員西蒙(Denis Simon)說，雙方很可能批准第二次展延，再次延後續約。

國務院 發言人發給「自然」的聲明寫道，「我們目前無法提供有關美國具體談判立場，或協議到期後是否將延長的資訊」，但維護海外美國公民安全是國務院首要任務。

西蒙對此提到，美國盼取得對其科學家在赴中國進行合作計畫時人身安全的保證。也希望在資料數據的取得、所有權及共享上更明確。瑪莉娜．張也說，中國也希望爭取更有利條件，擔心該協議可能鼓勵中國科學家赴美工作，因此可能推動確保美國不會積極挖角其科學家的條款。