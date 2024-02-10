資安考量 美擬禁中國智慧車及相關零組件進口

美國政府基於資料安全考量，考慮限制中國的「智慧車」與相關零組件進口。圖為北京的一家汽車展銷中心。(美聯社)

彭博資訊引述知情人士報導，美國政府基於資料安全考量，考慮限制中國的「智慧車」與相關零組件進口。只要車輛與零組件源自中國，不管是在何處進行最後組裝，都準備列入管制，以避免由墨西哥等第三國輸入。

據了解，限制措施也將適用於任何美國認定有資安疑慮的國家。官員認為，光靠關稅 沒有辦法全面應對相關問題。

消息來源表示，美國官員特別關心「智慧車」(smart cars)收集到的大量資料的安全性。所謂的「智慧車」包括電動車 ，以及其他可連網的車輛或自駕車。如今許多汽車，無論是油車還是電動車，都可連上網際網路，因而可能成為駭客攻擊目標。

拜登 政府可能以商務部既有的權限，基於資料安全，規範部分資訊與通訊技術交易，不過官員目前仍在進行全面性的政策研究，還沒決定執行架構。

拜登政府最快在下周將頒布另一道行政命令，主要為確保資料隱私。另外官員們也在衡量是否調整對中國電動車課徵的27.5%關稅。這個關稅最初是在前總統川普任內實施。

電動車收集大量有關駕駛人與車輛周邊環境的資料，由於業界競爭激烈，車廠致力優化車輛的感測器與輔助駕駛軟體，收集到的資料愈來愈多。中國的法規要求汽車公司必須在中國境內儲存與處理絕大部分的資料。商務部長雷蒙多上周在智庫大西洋理事會的活動上提到，她擔心資料最後會落入北京手中。

她舉了中國也有資安考量的例子，那就是中國政府禁止特斯拉的車輛在當地開得太靠近政府機關。