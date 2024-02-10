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正視與中國的戰略競爭 美投入50億元研發半導體

編譯中心／綜合9日電
拜登政府9日宣布將投資50多億元，推動半導體研發和員工培訓，包括建立美國國家半導體技術中心(NSTC)等。圖為美國生產的半導體晶片。(路透)
拜登政府9日宣布將投資50多億元，推動半導體研發和員工培訓，包括建立美國國家半導體技術中心(NSTC)等。圖為美國生產的半導體晶片。(路透)

拜登政府9日宣布將投資50多億元，推動半導體相關的研發和員工培訓，包括建立美國國家半導體技術中心(NSTC)，以實現拜登總統促進美國高科技研發的目標。

白宮在9日發表的一份事實說明中指出，「作為實施『晶片與科學法』以及總統投資美國議程的一部分，這些投資推進美國在半導體研發上的領先地位，減少新技術商業化的成本與時間，增強美國國家安全，並集結和支持工人們獲得良好的半導體工作」。

這份文件還指出，半導體誕生於美國，而且是現代經濟的主心骨，但是今天美國的半導體晶片產量在全球占比不到10%，而且產品中完全沒有最先進的晶片。

這份事實說明還提及，美國政府幾十年前曾將國內生產總值(GDP)的將近2%投資於高科技研發，聯邦政府資助的研發計畫讓美國成為全球創新的火車頭，創造了改變人類生活的全球定位系統(GPS)和互聯網等高新技術。但是近年來，政府對科技研發投資的比例已下降到GDP的1%以下。

白宮表示，在拜登總統「投資美國議程」下，「晶片和科學法」試圖通過向美國半導體製造業、研發以及員工培訓作出歷史性的投資而改變這一狀況。

國會2022年通過、並經拜登總統簽字成法的「晶片和科學法」撥款110億元，從四個方面推動美國半導體行業的進步，包括建立國家半導體技術中心、國家先進封裝製造計畫(NAPMP)、晶片研發計量計畫以及晶片製造業美國研究所計畫。

白宮指出，政府計畫投資至少50億元，建立國家半導體技術中心，使之成為有美國商務部、國防部、能源部、國家科學基金會主任以及國家半導體技術促進中心(Natcast)首席執行官韓福德(Deirdre Hanford)共同參與的一個公私合作的聯營機構。

在關鍵研發需求方面，商務部計畫投資至少2億美元建立晶片製造業美國研究所，對基礎及基礎材料先進封裝技術方面新的研究和發展活動投資多達3億元，以及對晶片研發計量計畫的29個項目提供超過1億元資金。

白宮的事實說明中沒有提及中國，但正是因為中國在包括半導體晶片在內的許多高科技行業對標美國，並且對美國的國家安全形成潛在的威脅，美國政府近年來愈來愈正視中國對美國形成的挑戰以及美中之間的戰略競爭。

圖為中國生產的半導體晶片。(路透)
圖為中國生產的半導體晶片。(路透)

投資 晶片 拜登

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