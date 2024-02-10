正視與中國的戰略競爭 美投入50億元研發半導體

拜登政府9日宣布將投資50多億元，推動半導體研發和員工培訓，包括建立美國國家半導體技術中心(NSTC)等。圖為美國生產的半導體晶片。(路透)

拜登 政府9日宣布將投資 50多億元，推動半導體相關的研發和員工培訓，包括建立美國國家半導體技術中心(NSTC)，以實現拜登總統促進美國高科技研發的目標。

白宮在9日發表的一份事實說明中指出，「作為實施『晶片 與科學法』以及總統投資美國議程的一部分，這些投資推進美國在半導體研發上的領先地位，減少新技術商業化的成本與時間，增強美國國家安全，並集結和支持工人們獲得良好的半導體工作」。

這份文件還指出，半導體誕生於美國，而且是現代經濟的主心骨，但是今天美國的半導體晶片產量在全球占比不到10%，而且產品中完全沒有最先進的晶片。

這份事實說明還提及，美國政府幾十年前曾將國內生產總值(GDP)的將近2%投資於高科技研發，聯邦政府資助的研發計畫讓美國成為全球創新的火車頭，創造了改變人類生活的全球定位系統(GPS)和互聯網等高新技術。但是近年來，政府對科技研發投資的比例已下降到GDP的1%以下。

白宮表示，在拜登總統「投資美國議程」下，「晶片和科學法」試圖通過向美國半導體製造業、研發以及員工培訓作出歷史性的投資而改變這一狀況。

國會2022年通過、並經拜登總統簽字成法的「晶片和科學法」撥款110億元，從四個方面推動美國半導體行業的進步，包括建立國家半導體技術中心、國家先進封裝製造計畫(NAPMP)、晶片研發計量計畫以及晶片製造業美國研究所計畫。

白宮指出，政府計畫投資至少50億元，建立國家半導體技術中心，使之成為有美國商務部、國防部、能源部、國家科學基金會主任以及國家半導體技術促進中心(Natcast)首席執行官韓福德(Deirdre Hanford)共同參與的一個公私合作的聯營機構。

在關鍵研發需求方面，商務部計畫投資至少2億美元建立晶片製造業美國研究所，對基礎及基礎材料先進封裝技術方面新的研究和發展活動投資多達3億元，以及對晶片研發計量計畫的29個項目提供超過1億元資金。