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重塑全球半導體及AI產業 OpenAI執行長擬募資最多7兆元

編譯茅毅／綜合報導
人工智慧(AI)公司OpenAI執行長奧特曼(圖)正和包括阿拉伯聯合大公國政府在內的投資人洽商，尋求重塑全球半導體及AI產業。(美聯社)
人工智慧(AI)公司OpenAI執行長奧特曼(圖)正和包括阿拉伯聯合大公國政府在內的投資人洽商，尋求重塑全球半導體及AI產業。(美聯社)

「華爾街日報」9日引述知情人士報導，人工智慧(AI)公司OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)正和包括阿拉伯聯合大公國政府在內的投資人洽商，尋求重塑全球半導體及AI產業，可能需籌募5兆元至7兆元資金。

奧特曼已和阿聯高官、日本軟銀執行長孫正義及台積電等晶片製造商代表開會。奧特曼提出在未來幾年內運用中東資金興建數十座晶片製造廠的構想，並向台積電提供大筆資金，以建造營運這些工廠。這筆巨資若到位，將使當前全球半導體產業的規模相形失色。

去年全球晶片總銷售額5270億元，至2030年可望達每年1兆元。據國際半導體產業協會(SEMI)預估，去年全球半導體製造設備總銷售額1000億元。

若按企業籌資標準，奧特曼商討中的這筆金額極為龐大，不只比若干全球主要經濟體國債規模還高，也大於大型主權財富基金規模。以美國目前市值最高的公司微軟與蘋果為例，這兩家市值共約6兆元。

奧特曼曾試圖引領具人類水準的AI發展，他最新的科技計畫則是集資提升全球晶片製造能力，加強晶片為AI提供動力的能力，以解決抑制該公司成長的因素，例如昂貴AI晶片稀缺性，這類晶片可用於訓練聊天機器人ChatGPT等AI系統背後的大型語言模型。

欲實現前述計畫，奧特曼需說服一個由投資人、晶片製造商及電力供應商等業界夥伴與政府組成的全球合作複雜網路，尤其是美國政府同意。他亦傾向將新晶片工廠設在美國，但台積電在亞利桑那州斥資400億元的晶圓廠面臨熟練工短缺等挑戰。

知情人士向華爾街日報指出，奧特曼已和商務部長雷蒙多就這項倡議會談，計畫資金可能大多藉由舉債取得，此一合作網路將合資興建晶片代工廠，再交由現有晶片製造商營運，OpenAI則將成為這些新代工廠客戶。奧特曼近幾周和阿聯國安顧問塔赫農等多位參與該計畫人士洽談，塔赫農另一身分是阿聯元首穆罕默德兄弟及阿聯人工科技公司G42董事長。

知情人士提到，若美國政府同意，阿聯政府將成為該計畫要角。共和黨籍聯邦眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格1月致函雷蒙多，敦促該部調查G42與中國間的關係。該公司則不願對此置評。

OpenAI執行長奧特曼已與商務部長雷蒙多(圖)就重塑全球半導體的倡議會談，計畫...
OpenAI執行長奧特曼已與商務部長雷蒙多(圖)就重塑全球半導體的倡議會談，計畫投資資金可能大多藉由舉債取得。(美聯社)

晶片 奧特曼 AI

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