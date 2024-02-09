邊安法案國會通過無望 白宮擬用行政命令嚇阻無證客

邊安法案在國會通過無望，據說白宮考慮以頒行政令方式來加強邊境安全，阻擋無證移民從南部邊界湧入。圖為德州伊戈帕斯加強鋪設有刺鐵絲網。(美聯社)

知情官員表示，因為由國會立法保障邊界安全顯然不可能，拜登 政府正考慮用行政命令，來嚇阻無證移民 由南方邊界入境；無證移民數目在1月份雖然下降，但按估計會再度升高。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，考慮動用行政命令已有好幾個月。去年12月國會準備休會度假，沒提邊界問題解方，非法穿越美墨邊界每天超過1萬人，創歷史紀錄。

官員表示，考慮中的單方面措施，可能會讓國會一些進步派失望，但是對要求聯邦政府協助，處理移民大舉流入他們城市的民主黨籍市長會很高興。行政命令嚇阻無證移民還在繕擬，按理不會很快就緒。

參院共和黨 人7日封殺自己與民主黨人、拜登政府磋商已數月的兩黨合作邊界法案。

白宮發言人聲明表示，行政當局出於善意，花幾個月來催生數十年來最嚴格、公平的兩黨邊界安全法案，這是因為需要國會來做重大政策改革，提供額外經費，以確保國境安全。但現在，國會共和黨人選擇政爭優先，擺在國家安全前頭，還投票不給邊界執法人員表示需要的東西。

聲明中另強調，光以行政命令，無法達成兩黨國家安全法案本可以做到的成就，就邊界安全及移民體制，皆是如此。

官員表示，任何行政手段來增加邊界與國內無證移民執法力道，無論多大，相形國會通過邊界安全法案，影響力都黯然失色。

一位官員表示，行政命令只是代替計畫；兩位知情官員都表示，無作為不能列為選項。

拜登正在競選連任，就他處理邊界的手法面臨強烈的政治責難，連民主黨員都有聲音。拜登打算援引兩黨邊界法案投票時，共和黨的出席率，來證明共和黨出於政治理由，其實不想解決問題。

只是按國家廣播公司新聞網本周公布的最新民調，拜登就管控移民、確保邊界安全這個課題，相形他11月可能面對的共和黨對手、前總統川普，認可度依然很弱，落後達30多個百分點。