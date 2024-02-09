川普參選資格案最高院擬「快刀斬亂麻」 3月5日前裁決

抗議者在最高法院前展示漫畫，稱川普是「幫派頭子」、「政變者」。(美聯社)

聯邦最高法院決定快速審理前總統川普 2024大選參選資格的案件，打破案件通常需時三個月的慣例；在各黨和川普律師團隊的要求下，最高法院可能在3月5日「超級星期二」(Super Tuesday)15個州和一個領地舉行初選之前，公布裁決結果。

紐約時報8日報導，科羅拉多州 高等法院禁止前總統川普列名科州選票的案件，最高法院展開辯論後通常需要三個月才能做出裁決，如果以目前時序看來，最快也要6月中旬才能見分曉。

不過，大法官 同意審理川普競選資格案後，此案進入快速程序。

各黨要求最高法院迅速做出決定，並稱選民必須盡快知道川普是否有資格列名選票上頭。

川普的律師則說，這個問題「法庭亟需速決」。

質疑川普競選資格的六名科羅拉多州選民的律師，要求法院在2月11日，即科羅拉多州郵寄初選選票前一天之前裁決。

原告方告訴庭上：「在2月11日前做出決定，將確保每位科羅拉多州選民在收到選票和初選投票前，知曉法院的決定。」

這個期限看似不切實際，但法庭可能在科羅拉多等15個州及一個領地舉行初選的3月5日「超級星期二」之前做出決定。

如果大法官根據平時作業程序，未來幾天將會不公開的祕密會談並舉行初步投票；占多數的大法官接著會將多數決的意見交給同僚或保留，而內容可能包括同意與反對意見的「意見書草稿」則會準備討論並交換意見。

考量法律問題的複雜性及其涉及的利害關係，這一切可能迅速發生。

不過，這並非重大案件快速審理的首例，最高法院2000年對「布希訴高爾案」(Bush v. Gore)快刀斬亂麻，辯論第二天便裁決布希(George W. Bush)勝選總統。