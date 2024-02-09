我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／致敬81精神 布萊恩首座銅像公開 還有兩座待揭曉

多州禁中國移民購房 孟昭文等國會議員譴責

川普參選資格案最高院擬「快刀斬亂麻」 3月5日前裁決

編譯陳韻涵／綜合8日電
抗議者在最高法院前展示漫畫，稱川普是「幫派頭子」、「政變者」。(美聯社)
抗議者在最高法院前展示漫畫，稱川普是「幫派頭子」、「政變者」。(美聯社)

聯邦最高法院決定快速審理前總統川普2024大選參選資格的案件，打破案件通常需時三個月的慣例；在各黨和川普律師團隊的要求下，最高法院可能在3月5日「超級星期二」(Super Tuesday)15個州和一個領地舉行初選之前，公布裁決結果。

紐約時報8日報導，科羅拉多州高等法院禁止前總統川普列名科州選票的案件，最高法院展開辯論後通常需要三個月才能做出裁決，如果以目前時序看來，最快也要6月中旬才能見分曉。

不過，大法官同意審理川普競選資格案後，此案進入快速程序。

各黨要求最高法院迅速做出決定，並稱選民必須盡快知道川普是否有資格列名選票上頭。

川普的律師則說，這個問題「法庭亟需速決」。

質疑川普競選資格的六名科羅拉多州選民的律師，要求法院在2月11日，即科羅拉多州郵寄初選選票前一天之前裁決。

原告方告訴庭上：「在2月11日前做出決定，將確保每位科羅拉多州選民在收到選票和初選投票前，知曉法院的決定。」

這個期限看似不切實際，但法庭可能在科羅拉多等15個州及一個領地舉行初選的3月5日「超級星期二」之前做出決定。

如果大法官根據平時作業程序，未來幾天將會不公開的祕密會談並舉行初步投票；占多數的大法官接著會將多數決的意見交給同僚或保留，而內容可能包括同意與反對意見的「意見書草稿」則會準備討論並交換意見。

考量法律問題的複雜性及其涉及的利害關係，這一切可能迅速發生。

不過，這並非重大案件快速審理的首例，最高法院2000年對「布希訴高爾案」(Bush v. Gore)快刀斬亂麻，辯論第二天便裁決布希(George W. Bush)勝選總統。

川普 科羅拉多州 大法官

上一則

眾院調查美5大創投 投資30億增強中國軍事和監視能力

下一則

拜登密件案不起訴 被指是記憶差的老人 怒批特檢

延伸閱讀

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度
挑戰川普參選資格律師少最高院經驗 曾任大法官書記官

挑戰川普參選資格律師少最高院經驗 曾任大法官書記官
過去多次出庭當造勢 川普這次不現身最高法院

過去多次出庭當造勢 川普這次不現身最高法院
「川普並非官員」 川營辯稱未違反第14修正案第3款

「川普並非官員」 川營辯稱未違反第14修正案第3款

熱門新聞

英王查理三世上月29日出院的模樣。(歐新社)

英王查理三世罹癌 白金漢宮發布聲明

2024-02-05 13:16
今年1月份全美銀行有139家分行關閉，其中不乏全國性大銀行，如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

2024-02-06 04:33
美國總統拜登伉儷2日參加在約旦殉職的三名美軍迎靈儀式。（歐新社）

為何美軍遇襲近一周後才發動報復性空襲？專家這麼說

2024-02-03 11:14
科羅拉多州取消前總統川普的初選資格，美國最高法院8日舉行超過兩小時的言詞辯論。路透

川普失參選資格？ 最高法院辯論會大法官們持懷疑態度

2024-02-08 14:11
前總統川普。(美聯社)

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

2024-02-01 09:47
總統拜登。（美聯社）

到底見了誰？赴賭城致詞又爆口誤 拜登稱與已故法國總統密特朗會面

2024-02-06 14:35

超人氣

更多 >
紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱

紐約26歲女在街上哭說找不到工作 影片逾2300萬點閱
從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪

從童星變港富婆 曬豪華遊艇上直升機停機坪
2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利

2024年運勢大揭祕 3生肖多吉多利
偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治

偷渡來美一度失明 33歲華男紐約法拉盛街頭昏倒不治
3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」

3星座個性古怪 最難讓人理解 卻才華滿腹「總能成為黑馬」