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CNN看口頭辯論：最高院傾向支持 川普可能大勝

記者顏伶如／綜合報導
科州律師莫瑞(右)與原告安德森(左)在最高法院前面向媒體講述法律理由。(美聯社)
科州律師莫瑞(右)與原告安德森(左)在最高法院前面向媒體講述法律理由。(美聯社)

科羅拉多州以違反憲法第14修正案第3款為由，禁止前總統川普列名科州選票，口頭辯論8日在聯邦最高法院展開。有線電視新聞網(CNN)分析，從大法官發言看來，最高法院傾向於支持川普，裁決結果可能讓川普大獲全勝。

長達兩個半小時的辯論中，包括首席大法官羅伯茲(John Roberts)在內的保守派大法官，對質疑川普參選資格的提告陣營律師密集發問，問題內容透露著大法官正在尋找與川普站在同一邊的法理基礎，最後關鍵可能在於川普算不算「叛亂者」(insurrectionist)。

這起案件是2000年大選「布希訴高爾案」(Bush v. Gore)以來，最高法院受理影響最為重大的選舉訴訟。如果最高法院裁定川普喪失列名選票的資格，川普第三度問鼎白宮的選舉之路幾乎確定將止步於此。通常最高法院會花幾個月時間準備判決意見書，備受矚目的大案則留到審案期結束的6月才宣布。然而，從加快處理科州選票爭議的動作看來，最高法院可能希望速審速決，或許幾周之內就會宣判。

保守派大法官提問焦點放在第14修正案第3款禁止叛亂者出任官員的規定是否適用於前任總統，以及在未經由國會立法的情況下，禁止叛亂者出任官員的規定能否執行。

保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)發言時引述19世紀的「葛瑞芬案」(In Re. Griffin)。一名遭刑事起訴定罪的被告對主審法官提出質疑，因為法官過去曾為南方聯盟(Confederacy)作戰，後來最高法院大法官蔡斯(Salmon Chase)為上訴法院撰寫意見書，1869年裁定禁止叛亂者出任官員的規定不適用於法官，除非國會事先通過法律。

川普與挺川盟友在書面答辯中援引「葛瑞芬案」辯護，卡瓦諾發言時多次提到「葛瑞芬案」的意義，透露可能採納川普辯詞。

傑克森(Ketanji Brown Jackson)等自由派大法官同樣對提告陣營律師嚴加詢問，透露可能傾向支持川普。九位大法官在辯論中並沒有花太多時間討論川普在國會暴亂當天的行為。

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