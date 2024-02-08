墨2023超越中國 躍升美最大進口國 20年首度

墨西哥在2023年成為美國最大進口國，超越中國，美國大量減少自中國進口 的傳統產業商品，而改自墨西哥等進口，不再倚賴中國。圖為墨西哥鞋廠工人在檢視鞋子產品。(美聯社)

7日公布的新數據指出，墨西哥 2023年超越中國，成為美國最大的商品進口國，為20年來首度；這項重大轉變凸顯美、中關係緊張已改變貿易流動；美國對中國的貿易逆差去年也大幅減少20%，成為4272億元，消費者及企業改向其他國家購買汽車零件、鞋類、玩具及原物料。

從墨進口額 超過4750億

紐約時報報導，商務部公布數據顯示，2022年至2023年，美國從墨西哥進口的商品價值增長近5%，達到超過4750億元；大約與2022年相同，為4756億元。

與此同時，自中國的進口額下降20%，至4270億美元。除墨西哥外，美國消費者和企業還轉向歐洲、韓國、印度、加拿大和越南購買汽車零件、鞋子、玩具和原料。

上一次美國從墨西哥進口商品超過中國是在2002年。

美國的商品、勞務貿易總逆差減少18.7%。雖說美元堅挺、全球經濟走軟，整體而言美國向世界的出口，2023年要比2022年略增。

部分反映新冠疫情 影響

因為去年美國人減少購買原油、化學品及消費商品如手機、衣飾、露營用具、玩具及家具，所以美國進口總值下降。進口疲軟，又與中國減少貿易，部分反映新冠疫情的影響。

智庫「外交關係協會」 (Council on Foreign Relations)資深學者賽斯特(Brad Setser)指出，2021年世界無法由中國取得足夠的商品，2022年於是大買，此後一切回歸正常化。

但過去幾年，除了年度貿易形態有異常擺動之外，貿易數據開始提供可信的證據，指出美中關係緊張升高好些年，已大幅傷害美中貿易。

2023年，美國向中國的季度進口值，大約與十年前相當；但是，美國經濟成長十年，由世界其他地方進口金額則告上升。

學者：美中脫鉤 重壓貿易

穆迪分析的首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)談到美中時指出，兩國正在脫鉤中，貿易流動正遭逢重壓。

經濟學界指出，與中國貿易相形減少，顯然與前總統川普施加關稅 制裁，而拜登總統又奉行下去，大有關係。

聖地牙哥加州大學全球政策與策略學院院長弗倫德(Caroline Freund)指出，列入高關稅的產品，如螺絲起子到煙霧感知器，由中國進口便減少，而其他沒在關稅名單的如吹風機、微波爐便持續成長。

世貿組織(WTO) 首席經濟學者奧薩(Ralph Ossa)指出，近來有兩起事件導致美中貿易關係大幅減緩，一是2018年兩國貿易緊張升高，二是2022年俄烏戰爭爆發，促使美國糾集盟國實施制裁，進一步讓全球貿易關係重新洗牌。

世貿組織另位經濟研究員魯賓諾娃(Stela Rubinova)指出，有段時候地緣政治對貿易影響不大，但隨著世界不確定性增加，貿易對地緣政治立場變得更加敏感。

一些經濟學者警告說，美中貿易減少的量，或許不如雙邊數據顯示得那麼大，一些跨國大公司已把部分生產移出中國到別的國家，但仍由中國取得一些原物料及零件。還有其他案例指出，其他公司只是改道購買其實由中國製造的商品，以避開美國關稅；但美國沒把這類產品記錄為中國貨，即便產品很可觀的價值仍由中國生產。