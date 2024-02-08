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中國經濟復甦慢 在中外企前景黯淡

編譯盧炯燊／綜合7日電
珠寶商潘朵拉在中國的營業額下降 。(路透)
珠寶商潘朵拉在中國的營業額下降 。(路透)

路透報導，中國2022年12月初宣布解除防疫封控措施後，不少人預估經濟明顯反彈，然而一年多過去，復甦不似預期，不少依賴中國市場甚深的西方企業，陸續公布的業績明顯不如理想，它們歸咎中國經濟復甦過慢。

部分屬全球頂級的飲食、科技集團，對中國的需求表現感到失望及出現悲觀論調，更加深對中國政府重振世界第二大經濟體能力的擔憂。

世界最大珠寶品牌潘朵拉(Pandora)、全球第四大啤酒釀造商嘉士伯(Carlsberg)等，在中國春節前公布第四季度業績。

春節通常是中國消費者開支最強勁的節日，但在前景不明朗、尤其是年輕人失業率高企、股市暴跌以及房地產價格暴跌等情況下，他們勒緊褲帶，從消費到奢侈品的相關外企正面對巨大挑戰。

潘朵拉集團首席執行官拉西克(Alexander Lacik)7日宣布第四季度銷售額未達預期後表示，這將是一個漫長而乏味的等待旅程。他指出，中國占該集團營收基礎雖只有2%，但若從14億人口來看，這是世界上最大的珠寶市場，那就有不同看法。

嘉士伯執行長安德森(Jacob Aarup-Andersen)認為，中國經濟今年低迷的情況將不會有大變化，但他不預測何時會復甦。

德國化學工業巨企林德集團(Linde)，執行長林巴(Sanjiv Lamba) 表示，中國經濟缺乏動力的情況會維持到 2024 年年底。

數據顯示，中國電動車1月份的銷量環比下降 38.8%，這是自2023年8月以來首次下降，凸顯了人們對2024年開局不慍不火的擔憂。

星巴克執行長納拉西姆漢(Laxman Narasimhan) 卻仍對中國非常有信心，指中國市場正在經歷轉型，隨著時間的推移，它的競爭對手將會被淘汰。

與此同時，外企也正面對本土企業崛起的打擊。中國消費者尋求價格較便宜貨品，扭轉了中國本土一些知名品牌的局面。洛根資本 (Logan Capital) 指出，與國際品牌相比，中國消費者會愈來愈偏好國內品牌，政府也樂見其成。

星巴克 電動車 防疫

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