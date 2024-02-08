打擊洗錢 財政部擬要求通報可疑現金買房

財政部 「金融犯罪執法網絡」(Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)7日提出了各方期待已久的計畫草案；該提案要求房地產 專業人士，通報「以現金購買住宅」交易案件中發現到的可疑活動；目的是打擊所有透過美國房地產市場進行的非法洗錢行徑。

路透報導，根據FinCEN提議，所以涉及此類交易的產權保險公司、律師和特定專業人士，必須通報任何以現金／非融資 方式將住宅物業出售或轉讓給實體或信託的情況。

若相關新規範最後定案，將取代當前的不完善制度。反腐敗倡議人士表示，現行制度允許行為不良者在無融資情況下，透過法人實體或信託購買房屋，隱藏非法活動收益。

財政部長葉倫(Janet Yellen) 去年曾表示，數十年來，犯罪分子一直在房地產領域匿名隱藏此類不法之財；估計自2015年至2020年間，透過美國房地產洗錢的金額，高達23億元。

路透報導，人們長期以來一直期望金融機構向監管機構舉報可疑活動，但現金房地產交易通常不受此類規則約束。

新規範將要求參與此類交易的房地產專業人士，收集並向FinCEN報告正在出售的房產、賣方和接收該房產的任何法人實體受益所有人的相關數據。

政府官員曾在2021年首次表示打算實施這類規定。反腐敗倡議人士對於FinCEN的提議表示讚許。

致力建立公平稅收制度、打擊腐敗金融行為的無黨派「財務責任與企業透明度聯盟」(Financial Accountability & Corporate Transparency，FACT Coalition)執行總監加里(Ian Gary) 聲明表示：「這項規則草案發出明確信息，那就是：美國打算封鎖犯罪分子在美國房地產市場隱藏黑錢的管道。」