2022年全美半數租戶花30%收入付房租 創新高
哈佛住房聯合研究中心(Harvard Joint Center for Housing Studies)上月發布數據顯示，2022年全美2240萬租屋者將30%以上的收入用於付房租，人數占全國租屋者一半，創歷史新高。該年月租低於600美元的公寓減至720萬套，比十年前少210萬套。
有色人種壓力最大，通貨膨脹、可負擔房屋短缺、疫情紓困結束都是原因。由於付不起房租，迫遷驅逐申請大增，無家可歸人數也創新高。
哈佛研究中心資深研究員艾爾古德-奧布里茨基(Whitney Airgood-Obrycki)說，2022年住屋成本負擔沉重的家庭戶數之多是2008年經濟大衰退以來所未見。
租金沉重問題過去十年難有突破，各州和聯邦立法者因此將住房問題列為2024年優先事項。
艾爾古德-奧布里茨基說，年收入低於3萬元的租屋者受創最大，支付租金和水電費後，平均每月只剩310元，其長期福祉大受影響。
在科羅拉多州，愈來愈多房東驅逐房客，司法部門數據顯示，去年驅逐申請超過5萬例，創新高。
育有二個兒子的單親媽媽甘特(Monique Gant)最近為驅逐案奮戰失敗，被迫另覓住處，處境艱困下，她10歲和11歲的兒子在學校和公車上與人打架，也不再像以前那樣上學。
普林斯頓大學驅逐研究室(Princeton University's Eviction Lab)格雷茨(Nick Graetz)發現，每年被驅逐者中40%是兒童、約290 萬人，住處動盪和遭驅逐重創兒童心理健康。
聯邦有一項計畫可為同意保留住房給低收入戶的開發商提供稅收抵免，國會議員正致力推動法案以擴大該計畫，可望建造20萬套經濟適用房；另有議員呼籲提供更多租金援助。
各州也在努力。科州議員提案限制房東驅逐房客的理由，另有提案撤銷禁止屋主出租產業上獨立單位的規定。華盛頓州提案要求交通樞紐周圍10%新住房提供給低收入居民；另一案禁止房東在租賃協議期內租金年漲幅超過5%。
麻州則提案投資40餘億元建造支持經濟適用房，落實2030年需增加20萬套已上住房的目標，將是該州歷來最大住房投資。
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