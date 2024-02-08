2022年全美半數租戶花30%收入付房租 創新高

房租是中低收入階層的生活財務重大支出，難以承受。圖為佛州居民舉牌抗議公寓一再漲租。(美聯社)

哈佛住房聯合研究中心(Harvard Joint Center for Housing Studies)上月發布數據顯示，2022年全美2240萬租屋者將30%以上的收入用於付房租，人數占全國租屋者一半，創歷史新高。該年月租低於600美元的公寓減至720萬套，比十年前少210萬套。

有色人種壓力最大，通貨膨脹、可負擔房屋短缺、疫情紓困結束都是原因。由於付不起房租，迫遷驅逐申請大增，無家可歸人數也創新高。

哈佛研究中心資深研究員艾爾古德-奧布里茨基(Whitney Airgood-Obrycki)說，2022年住屋成本負擔沉重的家庭戶數之多是2008年經濟大衰退以來所未見。

租金 沉重問題過去十年難有突破，各州和聯邦立法者因此將住房問題列為2024年優先事項。

艾爾古德-奧布里茨基說，年收入低於3萬元的租屋者受創最大，支付租金和水電費後，平均每月只剩310元，其長期福祉大受影響。

在科羅拉多州，愈來愈多房東 驅逐房客，司法部門數據顯示，去年驅逐申請超過5萬例，創新高。

育有二個兒子的單親媽媽甘特(Monique Gant)最近為驅逐案奮戰失敗，被迫另覓住處，處境艱困下，她10歲和11歲的兒子在學校和公車上與人打架，也不再像以前那樣上學。

普林斯頓大學驅逐研究室(Princeton University's Eviction Lab)格雷茨(Nick Graetz)發現，每年被驅逐者中40%是兒童、約290 萬人，住處動盪和遭驅逐重創兒童心理健康。

聯邦有一項計畫可為同意保留住房給低收入 戶的開發商提供稅收抵免，國會議員正致力推動法案以擴大該計畫，可望建造20萬套經濟適用房；另有議員呼籲提供更多租金援助。

各州也在努力。科州議員提案限制房東驅逐房客的理由，另有提案撤銷禁止屋主出租產業上獨立單位的規定。華盛頓州提案要求交通樞紐周圍10%新住房提供給低收入居民；另一案禁止房東在租賃協議期內租金年漲幅超過5%。

麻州則提案投資40餘億元建造支持經濟適用房，落實2030年需增加20萬套已上住房的目標，將是該州歷來最大住房投資。