WSJ：美國經濟火熱 年收20萬家庭卻如履薄冰

調查指出，儘管家庭年薪達20萬元，但對未來的經濟發展規畫，仍感憂心，生活財務緊張。(美聯社)

華爾街日報7日報導，美國經濟表現強勁，許多民眾卻感到沮喪，擔心在社會、政治環境底下，財務缺乏長期安穩；住在紐約州奧伯尼(Albany)、擁有碩士學位的57歲非營利組織兼職員工泰瑞莎‧弗斯特(Theresa Foster)，雖與從事人力資源全職工作的丈夫合計年收入超過20萬元，對於財務狀況卻有如履薄冰的感受。

為何經濟火紅之際民眾卻感到悲觀，如此反差讓經濟學者、投資人及企業領袖為之納悶；報導指出，深入探究民眾感受則會發現，眼前的獲利榮景並未改變民眾對經濟的黯淡看法，許多美國人認為各種社會及政治動盪，讓長遠財務規畫面臨威脅。

弗斯特說：「每次到店裡買東西，我都被價格嚇到。」她表示，不管哪個政黨對經濟問題都沒有任何根本對策。

通膨趨緩的消息，對弗斯特來說安慰效果不大；她形容，聽到通膨冷卻就好像告訴一個血都快流乾的人說，出血速度已經放慢。她表示，最讓人氣憤的是政府頻頻出錯，卻持續大手筆花錢，例如阿富汗撤軍就是嚴重失誤，種種事件讓人質疑領導人是否有能力處理複雜問題。

她說，不管政府如何宣傳經濟成果，官員其實不了解問題，「他們根本沒有一套前後連貫的計畫(coherent plan)」。今年大選可能是拜登總統與前總統川普再次交手，弗斯特形容兩人為「失敗者一號與失敗者二號」(Loser 1 and Loser 2)。

住在俄亥俄州 米福德(Milford)的52歲護士克莉絲汀‧方克(Kristine Funck)年薪約9萬元，過去幾年持續獲得加薪，有退休 存款，也擁有自己的房子；在辛辛那提一家醫療機構工作的方克，接觸到許多沒有醫療保險 、無家可歸的病患，她說：「政治人物似乎覺得大家都過得很好，其實很多人都在掙扎。」

雖然沒有背負學貸，也沒有孩子要撫養，她仍常擔心可能面臨意料之外的大筆開銷，憂慮加薩衝突與烏克蘭戰爭將讓物價、油價進一步攀升。

方克說，薪水繳完房貸、車貸、日用品及水電開銷就所剩無幾，退休存款則是優先目標。她說，並不看好晚年還有社安金能領，要未雨綢繆自給自足。