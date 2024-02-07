國安部長梅奧卡斯失職彈劾案 眾院未過關

國土安全部長梅奧卡斯(中)6日逃過由國會眾院共和黨主導的彈劾案。(美聯社)

國會眾院共和黨 眾議員6日表決對國土安全部(DHS)部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)失職的彈劾 案，以一票之差未過。

美聯社報導，共和黨彈劾梅奧卡斯的議案6日失敗，未能達成共和黨懲罰拜登政府處置美墨邊境失控的監督努力。

眾院民主黨團結一致，反對共和黨對梅奧卡斯的失職指控，讓眾院共和黨幾乎需要靠微弱多數才能通過彈劾條款。

眾院投票期間，215對215同票數的情況僵持了數分鐘，共和黨聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene，喬治亞州)領導的主要倡議人要求黨內同僚蓋拉格(Mike Gallagher，威斯康辛州)更改投票意向，但蓋拉格拒絕改票；民主黨見狀，高聲吶喊結束投票。

眾院可能修改彈劾梅奧卡斯的計畫，但不確定性極高；最後投票結果顯示，有三位共和黨議員反對彈劾，第四人改票支持修改彈劾內容，最終票數為214票對216票。

眾院國土安全委員會主席格林(Mark Green)承認「受挫，但我們會捲土回來。」

三名反對彈劾的共和黨人分別是蓋拉格、巴克(Ken Buck，科羅拉多州)，以及麥克林托克(Tom McClintock，加州)；他們反對的理由是，彈劾案對梅奧卡斯的指控「未能點出可彈劾梅奧卡斯的刑事罪責」。

眾院議長強森(Mike Johnson)的共和黨在眾院僅具些微多數優勢，他自述已與蓋拉格等堅持反對彈劾的共和黨議員對談，但也坦言很難爭取他們的支持。 強森說：「這是非常手段，但非常時期就要採取非常手段。」

就算共和黨眾議員通過彈劾梅奧卡斯，但他也不太可能在參院被定罪，共和黨參議員對此議題沒有興趣，參院可能會啟動調查，藉此拖延行動。

1876年以來就沒有聯邦閣員面臨彈劾指控，且此次是148年來，國會首次提案彈劾現任部長，上一次是陸軍部長(Secretary of War)貝爾納普(William Belknap)，但他在彈劾投票舉行之前便自請辭職。