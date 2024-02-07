邊境、援烏法案破局／共和黨失利 綑綁法案反被民主黨利用

紐約時報7日報導，國會共和黨 人早先要求，軍援烏克蘭與邊界執法從嚴，必須新提法案中綁在一起，他們本認為民主黨 絕不會接受，因此既可以不把錢給基輔當局，又可在競選中痛批民主黨不制止無證客大增，邊界大亂，把責任都推到民主黨頭上，但沒想到民主黨居然接受了，提出邊界改革方案，現在反而是共和黨得投票打臉自己的參院 提案，黨內因此陷入一團亂。

共和黨本認為自己設下巧妙陷阱，軍援烏國綁嚴打邊界非法移民，可以讓他們在11月選舉時魚與熊掌兼顧；沒想到民主黨就移民方面居然大幅退讓，還不要求多少反饋；現在反而是共和黨要迅速拋棄折中方案，讓援助烏克蘭深陷泥淖、邊界政策動蕩。因為立法陷入僵局，國會再度擺爛，國內外多重危機發作，但沒受到注意。

事態急轉直下，讓國會本周出現奇觀。參院共和黨人花了幾個月，要在援烏法案中綁東西，現在眼見法案快成功，他們馬上反悔批駁。連居中與民主黨參院協商多日的參院少數黨領袖麥康諾、參議員藍福德(James Lankford)都頂不住黨內反對協商的壓力，明白表示要在7日的程序投票中加以封殺，援烏邊界法案等於早已被封殺。

參院共和黨過去兩年大致上都沒陷入跟眾院共和黨一樣的紊亂，但目前感覺起來差不多，都因分裂、戟指互罵而動蕩，極右派甚至叫囂要換新領導。

代表協商的參議員藍福德為自己同黨同事而沮喪不已；他們一直加碼於邊界局勢，又突然間拒絕新法案。他形容黨內對話彷彿是：我們只是在開玩笑，不需要修法，只消總統使用現有法條就行；這種處境前所未有。

這件事也讓民主黨愕然。夏威夷州選出的聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)在社媒發文說，真叫人目瞪口呆，共和黨白紙黑字，勒令要制定特殊法案，也到手了，接著卻動手宰了法案。

可想而知，共和黨人勢必反對自己追求許久的法案，他們試著自圓其說，表示要更多時間來消化法案，或許民主黨會准他們提些修訂。但凡此種種似乎都只在找藉口。隨著11月選舉逼近，包圍這條法案的政治攻防只有更加火爆，再多花時間無助於法案通過。按以往的移民法案攻防來看，程序投票不過關，一般就注定立法完蛋。