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「提供入籍→急關邊境」拜登移民政策如今面目全非

編譯潘勛／綜合6日電
圖為去年10月在加州墨西哥邊界穿過邊牆進入美境的走線無證客。(美聯社)
圖為去年10月在加州墨西哥邊界穿過邊牆進入美境的走線無證客。(美聯社)

拜登總統就任第一天便把移民法案送到國會，試著提供路徑，讓據估1100萬無證移民取得公民身分，但是過了三年，邊界逮捕無證移民案件超過600萬，拜登目前提倡的邊界法案遠遠嚴峻得多，傾向邊界執法，也斷絕任何讓無證客取得公民權之路，可謂面目全非。

華盛頓郵報6日報導，拜登把國會研議中的法案稱為「數十年來最嚴格、最公正的邊界改革」，再加上1月他表示，自己已有準備，要「立刻關閉邊界」，都彰顯他任內最戲劇化的政治演變，目前他的移民政策幾乎是呼應他的前任、前總統川普的地步。

拜登的盟友們表示，拜登態度轉變之幕後，是他理解到移民已成為自己最大的執政弱點之一。種種邊界紊亂的影像、意象，都傷害他的執政成績，壓低他的民調支持，隱然危及他追求連任的機率。

前國防部長潘尼達(Leon Panetta)表示，邊界及移民變得如此之糟，以至於拜登無法忽視，必須處理；選總統就是要來處理危機的，潘尼達認為就多方面來看，拜登對此命題的轉變，大致上是邊界危機造成的。

一名前白宮官員表示，縱觀拜登本任期，拜登讓自己陷身移民、邊界活動的大小事，要求呈報特定入口港的數據及詳情。其他官員表示，拜登與其前幕僚長柯連恩(Ron Klain)每月都追蹤邊界逮捕件數，一如他們端詳其他對總統選情很重要的事，例如油價及國內生產總值。

拜登4日提出很長的聲明，表示支持協商已久的邊界安全方案。方案要求總統擋下大多數想申請美國庇護的移民，而目前穿越邊界活動特別多，此外還要以更受限制的方式，來對待合法移民。更早之前一周，他還表示假如法案通過，他在簽字當天就用法案授予總統的新權限來封鎖邊界。十多位前現任政府官員、國會議員、政治學者等都表示，複雜的政治及政策挑戰困擾著拜登政府，移民及邊界的轉變堪稱登峰造極。

眾院議長強生與川普聯手扼殺兩黨合作的邊界法案，一些共和黨人害怕法案通過，會讓共和黨失去選戰強大的著力點；拜登對移民的姿態勢必成為本次選舉辯論的關鍵事項。

拜登 移民 共和黨

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