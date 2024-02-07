邊境管控、援烏法案破局 拜登批川普為大選破壞

拜登總統6日譴責眾院共和黨阻止援烏與邊防法案。圖為拜登總統6日在白宮主持「黑人歷史月」慶祝活動。(美聯社)

參院 4日提出援助烏克蘭與強化邊境安全的跨黨派國安追加預算案，6日被參眾兩院共和黨 全面杯葛抵制，宣告破局。拜登 總統6日怪罪川普作梗，他表示跨黨派的移民政策法案正遭到前總統川普的壓力而四分五裂，他敦促共和黨議員展現風骨與勇氣，通過這部亟需的法案。

援以、台計畫都受影響

拜登在參院提出跨黨派法案的當天就發表支持聲明，6日再度於白宮演說，敦促國會盡速採取行動，通過這項包含強化邊境安全、同時對烏克蘭、以色列和台灣提供軍事援助，價值1183億元的包裹性法案。

參院少數黨領袖麥康諾6日在記者會上表示參院票數不足，法案通過無望。(美聯社)

麥康諾：法案胎死腹中

就在拜登講話後不久，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在國會大廈舉行的共和黨例行午餐會現身表示，承認這項援烏邊界安全法案已胎死腹中。他對媒體表示，在我和我們的大多數成員看來，我們沒有真正的機會通過這個法案。」他表示，強生議長已說得很清楚：這不會成為法律。

麥康諾最早在法案達成兩黨協議，極為勉強，參院保守派共和黨同僚不支持，另方面最大阻礙來自眾院共和黨，議長強生(Mike Johnson)早已明言反對；眾院保守派共黨議員自始至終就反對參院兩黨協商版。保守派共和黨眾議員認為拜登總統與參院民主黨在邊界與移民政策上，毫無改革誠意。

眾院共和黨議長強生5日在記者會上表示無法接受參院兩黨協商的邊控法案。(美聯社)

保守派共和黨齊聲反對

參院共和黨參議員克魯茲已公開要求領袖麥康諾要為此與參院民主黨協議失敗而辭職。有的共和黨參議員批評根本沒有時間審理370頁的法案。共和黨眾議員則痛批法案條文內允許每天可讓5000名無證客入境，太過荒謬。

拜登稍早在白宮說，這是一部具有跨黨派共識的法案，代表史上最強硬的邊境政策改革；若此案以失敗告終，他希望很清楚地告訴人民，這部捍衛邊境安全的法案遞不進參院院會討論的原因很簡單，就是「川普」。

拜登說，因為川普認為這對其在政治上不利，比起真正解決問題，川普更想拿邊境安全這個議題當競選武器，拜登指川普威脅共和黨參眾議員必須反對。

以川普為首的保守派共和黨人並不接受最新的跨黨派提案，他們抨擊對邊境安全的保護不夠力。

舒默：參院黑暗的一天

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)6日表示，這是參院黑暗的一天，經過幾個月的真誠談判，也回應了很多共和黨的要求，麥康諾和共和黨黨團卻扼殺這部國安追加預算案，即便此案包含共和黨強烈要求的邊境條款。

這部國安追加法案共將撥款1183億元，其中600億元用於支持抗俄的烏克蘭；141億美元提供以色列安全援助；法案提供48.3億美元支持遭中國威脅的美國印太主要夥伴；此外，法案授權202億美元以強化美國邊境安全。

拜登6日在白宮演說時，西裝上別著一枚美國與烏克蘭國旗的金屬胸章；他說，現在正是烏克蘭人對抗俄羅斯攻擊的險惡境地(dire straits)，隨著時間流逝，沒有了援助的烏克蘭，意味著只能用更少的砲彈、空防系統等工具來抵禦俄國侵略，而這正是俄羅斯總統普亭想看到的。

拜登說，這場戰爭的影響遠超過烏克蘭本身，若無法遏制普亭野心，俄國不會止步烏克蘭，美國與盟友要付出代價還要升高。

拜登9日將在白宮接待來訪的德國總理蕭茲(Olaf Scholz)，屆時法案失利氣氛勢必影響會談；白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)表示，拜登將會對蕭茲強調他個人支持援助烏克蘭的強烈立場。