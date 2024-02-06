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財政部副部長本周率團訪中 為葉倫二訪鋪路

編譯中心／綜合4日電
即將率團訪問中國的財政部副部長沈博。(取自財政部網站)
即將率團訪問中國的財政部副部長沈博。(取自財政部網站)

美國本周將派遣由財政部官員組成的高層代表團訪問北京，進行新一輪經濟會談，為財政部長葉倫(Janet Yellen)第二次訪中鋪路；葉倫曾於去年夏天訪問北京。

紐約時報報導，由於此次訪問尚未公開而要求匿名的財政部官員表示，為期兩天的會議中，將包括有關中國使用政府補貼等非市場經濟做法的「坦誠對話」。美國官員也計畫討論有關中國工業產能過剩可能低價對外傾銷、干擾國際市場的問題。

葉倫過去曾批評中國的「不公平」做法，包括為外國公司進入中國市場設置障礙，並對美國公司採取「強制行動」。財政部表示，也計畫就經濟發展進行坦誠對話，包括全球經濟風險以及財政和央行政策。

這支五人代表團將由財政部負責國際事務的副部長沈博(Jay Shambaugh)率領。他們也將討論解決低收入國家主權債務負擔的方法，這些負擔一直給低收入國家帶來壓力，並阻礙其中一些國家對永續發展和氣候倡議進行投資。

更廣泛而言，美中兩國政府將討論各自國家的總體經濟前景，美中經濟對全球整體經濟的健康至關重要。事實證明，美國是世界上最具韌性的經濟體。與此同時，中國金融業正竭力控制巨額地方政府債務、大幅度波動的股市和房地產業危機。

美國和中國官員還將討論共同應對氣候變遷的努力，以及正在兩國之間製造新經濟壁壘的投資審查計畫機制。

CNN報導，財政部代表團動身前，正值中國金融市場經歷多年來最嚴重的動盪之際。上證綜指上周暴跌6%，為2018年10月以來的最大跌幅，使無數中國網民在美國大使館微博網頁上留言，發洩他們的憤怒。上周，香港法院下令對全球負債最重的房地產開發商恆大集團進行清算。然而，沒有任何跡象表明，最新的美中會議是對中國經濟和金融市場新一輪擔憂的直接回應。

美中恢復正式經濟對話結構，目的在於防止兩國之間的誤解升級為經濟戰，這是經濟工作小組第三次舉行此類會議。

財政部 低收入 葉倫

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