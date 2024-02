全美銀行分行掀關閉潮 光是1月最後一周有37家結束營業

今年1月份全美銀行有139家分行關閉,其中不乏全國性大銀行,如富國、道明和美商銀(圖)。(路透)

因應銀行業務數位化,今年1月間,富國銀行(Wells Fargo)、美國商業銀行(Bank of America)等多家美國大銀行在全美各地一口氣關閉139家分行,光是當月最後一周就有37家分行結束營業。

1月最後一周關閉的37家分行當中,美國商業銀行(美商銀)、道明銀行(TD Bank)、 鑰匙銀行(KeyBank)就占了超過三分之二。

美商銀已成全美持續減少昂貴實體銀行據點的領跑者,去年宣稱將關閉近160家分行,今年第一個月就宣布關閉30 分行,而且還會持續關閉。

鑰匙銀行。(美聯社)

每日郵報引用監管機構統計報導,1月全美共有139家分行關閉,超過2023年月平均量。

報導指出,近來銀行隨著聯準會升息而收取7%高貸款利率 、卻僅支付0.1%存款利率,賺取暴利,如今又大舉關閉分行,對客戶頻頻造成衝擊。

銀行打算關閉或開設分行都須通知貨幣監理局(Office of the Comptroller of the Currency , OCC)。

加拿大的道明銀行在美國東部16州設有約1100家分行,已申請關閉九家分行, 去年僅向監管機構通報關閉一家分行;計畫關閉的分行位於佛羅里達、馬里蘭、新澤西 、南卡羅來納、維吉尼亞、賓州和華盛頓特區。

在美國西北和東北部有近1000家分行的鑰匙銀行稱,本周還將關閉八家分行。 其中一半位於華盛頓州。

今年1月份全美銀行有139家分行關閉,其中不乏全國性大銀行,如富國(圖)、道明和美商銀。(美聯社)

本周另有富爾頓銀行(Fulton)、公民銀行(Citizens)、農民國家銀行(Farmer's National Bank)、社區銀行(Community Bank)和富國銀行通報關閉分行。

OCC聲明,該機構了解銀行分行的重要性,致力確保所有社區獲得銀行服務;又稱銀行和信用合作社關閉分行需要通報,但現行法規不允許監管機構提出異議。

美國銀行發言人表示,關閉某些分行是因應客戶流量減少,銀行業客戶大量透過線上銀行處理日常帳戶,只有遇到複雜情況時才會親自到實體金融中心與服務人員交談。隨著消費者習慣改變,銀行運作方式隨之調整。