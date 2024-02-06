經濟數據走強 房貸利率回升7% 2024房市估將好轉

隨著經濟轉強，房貸利率也攀升，再度跨過7%。(美聯社)

最近經濟數據走強，房貸利率 隨之攀升，最具指標性的30年期固定房貸利率5日飆升到7.04%，是去年12月以來首次突破7%關口；房貸業人士預測，如果經濟持續成長，房貸利率不易掉回7%以下。

去年夏季以來房貸利率便持續大升，10月攀至20年來最高點8%；之後，愈來愈多證據顯示聯準會 升息即將畫句點，房貸利率應聲大跌；最近經濟數據頻報佳音，房貸利率又回升。

勞工部2日公布1月就業報告，就業人數超乎預期，房貸利率出現一年多來最大漲幅；5日製造業報告出爐，同樣表現強勁，房貸利率進一步上揚。

聯準會升息動態也影響房貸利率。房貸專業媒體Mortgage News Daily營運長格蘭姆(Matthew Graham)說，大家對聯準會降息前景過於樂觀，過去兩天房貸利率大升並不令人意外；聯準會一再聲明，數據對經濟前景具有最終決定權。

先前兩個月，房貸利率在聯準會即將終止升息的美麗遠景之際下跌，買家重返市場，待售屋數量略增但仍處低位，競爭依舊激烈，房價 居高不下。

2023年全美房屋銷售創1995年以來新低，市場上多數人預測2024年將好轉。

房貸銀行協會(Mortgage Bankers Association)首席經濟學者弗拉坦東尼(Michael Fratantoni)說，就業市場強勁、收入增加，對春季購屋季是好消息，但另一方面，房貸利率目前不太可能下降。

房價居高不下，房貸利率對市場前景至關重要。根據全國房地產商協會(National Association of Realtors)，去年12月成屋售價中間值連續第六個月跨年上漲，去年一整年房價中間值38萬9800元創新高。

房價高，利率波動對每月房貸付款影響甚大。

格蘭姆認為，2024年房貸利率將取決於經濟數據，如果有更多強勁數據，房貸利率很難回到7%以下，假如通膨低於預期，可望平衡。