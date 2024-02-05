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巴士送走10萬無證客 德州近2年已花掉1.24億

編譯徐薏茹／綜合4日電
德州已將逾10萬無證移民用巴士送往內陸的庇護城市，讓民主黨地方政府感受無證移民的壓力。(美聯社)
德州已將逾10萬無證移民用巴士送往內陸的庇護城市，讓民主黨地方政府感受無證移民的壓力。(美聯社)

根據網媒Nexstar獲得的紀錄，德州已花費逾1億2400萬元以巴士將無證移民送往庇護城市。

根據Nexstar獲得的文件，截至1月10日，德州已花費1億2460萬3616.19元，將10萬以上的無證移民從德州邊境社區送往華府、紐約市、芝加哥、費城、丹佛、洛杉磯；相當於一年派遣2245輛巴士，平均每輛巴士有45名移民。

Nexstar向德州急難管理局(Texas Division of Emergency Management)發出公共資訊請求獲得文件，大部分的款項已付給韋恩交通公司(Wynne Transportation LLC)，少數款項支付給交通管理服務公司(Transportation Management Services Inc.)。

這些項目將無證移民送往全美其他城市，是州長艾伯特(Greg Abbott)「孤星行動」(Operation Lone Star)的一部分，該舉措耗資數十億元，旨在減緩穿越邊境的移民潮。

艾伯特於2022年4月開始將一車又一車的無證移民送出外州，聲稱這一舉措將減輕德州城市的移民負擔。

99.6%費用 由納稅人負擔

納稅人承擔巴士總費用的99.6%，經費來自孤星行動下德州議會為邊境安全撥出的預算。

該項目首次推出時艾伯特即創建一個捐款入口網站，以幫助補充德州資金；據州長辦公室稱，截至2023年12月初，德州已經募得46萬196元，用於支付巴士費用。

移民在自願的基礎上乘坐巴士，不向德州支付交通費用，文件沒有詳細說明每個乘客的乘車費用，因為無證移民不支付車票。

Nexstar正在尋求取得每輛巴士費用的最新明細；2022年9月Nexstar從TDEM取得的巴士紀錄顯示，費用包括向德州收取的巴士里程數、司機工資、維安人員等費用。當時TDEM的一名高級發言人向Nexstar透露，德州將安全人員視為必要預防措施，以保護「跨越全國旅行的乘客與司機」。

德州 移民 費城

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