現任總統有選戰優勢？紐時：拜登背負重擔 川普避談大問題

拜登身為總統，必須為自己眼皮子底下發生的一切辯護，包括民眾對物價高漲及對外政策不滿。（路透）

駐約旦美軍基地遇襲致三名美軍喪生，拜登 總統正在設想回應，但又不會引發更廣的區域戰爭；前總統川普 則由側面向拜登發出侮辱言辭之詞，但不肯細說假如在位的是他自己，他會怎麼做。

紐約時報報導，2024年總統選舉態勢快要成形，拜登、川普再度對決，只是角色顛倒。最受看好可獲共和黨提名的川普，可不像2020年是現任總統，吃力地為自己任內的動蕩及處理新冠疫情辯解。現在輪到拜登必須為自己的白宮 任期辯護，民眾對物價高漲及對外政策不滿，而四年前他只要專攻川普，把川普「翻過頁」就好。

曾任前總統歐巴馬顧問的艾哲洛(David Axelrod)表示，現任真的困難得多，大家說現任有優勢，但現任的擔子也頗為沉重；川普2020年有現任的擔子，當時民眾極不悅，拜登享有「起義者」的優勢。

現任總統享有自講壇發言的優勢，還有推動受歡迎政策的手段，而且連任成功比失利來得的多。但現任總統也可能落敗，如川普，不敵選民對經濟的憂慮以及一心求變。

2024年的特色是現任總統對決前總統，為1892年以來首見。

川普雖把自己描繪成局外人，這一招助他2016年拿下白宮，但他也是前總統，他的政績，拜登可以拿來大卸八塊。

近些日川普猛攻拜登處理中東的手法，另外他想搞掉兩黨合作制定的邊界法案，因為他認為它對拜登有利。就這類以及其他命題，川普鮮少詳述假如自己返回白宮要怎麼做。

川普1月31日表示，美軍駐約旦的小小哨所遇襲「絕不該發生」，揚言自己再當選，美國跟伊朗「不會善了」。但除了說「必須把事情幹完」，他並未明確他要如何處理。

拜登身為總統，必須為自己眼皮子底下發生的一切辯護，包括堅定支持以色列與哈瑪斯(Hamas)開戰，而這麼做讓阿拉伯裔及民主黨內進步派頗為喪氣。

拜登選戰發言人穆薩(Ammar Moussa)表示，接下來要拿拜登的政績，與川普每天散播的極端言行、分裂國家、大災難式的政策構想，來兩相對比，選民11月也會那麼做。