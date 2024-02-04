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泰勒絲成拜登強力吸票機？共和黨人憂心

編譯陳韻涵、俞仲慈／綜合3日電
流行樂天后泰勒絲在全美掀起風潮，共和黨人擔心她會成為拜登總統的吸票機。圖為泰勒絲(右)1月28日慶祝男友、美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西(中)的球隊獲勝。(美聯社)
流行樂天后泰勒絲在全美掀起風潮，共和黨人擔心她會成為拜登總統的吸票機。圖為泰勒絲(右)1月28日慶祝男友、美式足球堪薩斯城酋長隊的邊鋒崔維斯凱爾西(中)的球隊獲勝。(美聯社)

流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)下周在日本東京一連舉辦四場演唱會，結束後要立即趕回美國，以便11日觀賞男友出戰全國美式足球聯盟(NFL)超級盃(Super Bowl)決賽，日本駐美大使館2日拍胸脯保證，絕對來得及。

但泰勒絲動見觀瞻的魅力，卻令共和黨人擔心她會成為拜登的強力吸票機。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，泰勒絲7日起在東京巨蛋(Tokyo Dome)一連舉辦四天演唱會，表演一結束，就得搭機趕在10日晚上回到賭城拉斯維加斯，隔天才能為男友凱爾西(Travis Kelce)所屬的堪薩斯城酋長隊(Kansas City Chiefs)加油。

日本駐美大使館透過社群媒體安撫絲粉(Swifties)：「儘管需要12小時飛行時間及17小時時差，但本館有信心，只要演唱會一結束就立刻搭機，泰勒絲可以在超級盃舉行前輕鬆抵達拉斯維加斯。」

泰勒絲在全美掀起的風潮，連政壇也不敢輕忽。

紐約時報報導，拜登競選團隊正想方設法爭取泰勒絲支持，Vote.org執行長海利(Andrea Hailey)表示，去年秋天泰勒絲呼籲粉絲上網登記成為選民，一天便有3萬5000多人登記，顯示她驚人的號召力。

「今日美國」報導，絲粉多為年輕的自由派選民，共和黨人認為泰勒絲拓展自由派勢力可能影響大選。

川普鐵桿支持者、「福斯新聞」節目主持人漢尼提(Sean Hannity)最近指責泰勒絲誤會共和黨價值並暗指她不了解拜登政策與背景，警告她替拜登背書的風險。

隨後華府自由派作家、「SHERO新聞」評論員范德普爾(Amee Vanderpool)在X平台反嗆漢尼提：「竟膽敢警告比你有錢、有勢的年輕女性，支持拜登前要『三思』，真是2016年白人男性特權(White Male Privilege)的極致。」

右派評論員波索比克(Jack Posobiec)也質疑泰勒絲和男友的八卦，其實是為拉抬NFL賽事的宣傳伎倆，建議泰勒絲和保守派歌手搖滾小子(Kid Rock)以及力挺川普的搖滾歌手努金特(Ted Nugent)共同舉辦演唱會。

28歲泰勒絲粉絲凱拉‧王(Kayla Wong)不滿表示：「這些論點站不住腳，反而讓大家覺得共和黨因為影響力萎縮，才會想扭轉局面。」

泰勒絲 拜登 共和黨

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